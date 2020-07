Zendaya ha girato un film in segreto nel periodo della pandemia

Zendaya e John David Washington, nonostante il blocco delle produzioni causate dalla coronavirus, nelle scorse settimane hanno girato insieme un film segreto. Lo show, firmato da Sam Levinson (creatore di Euforia), è intitolato Malcolm e Marie. La produzione, descritta come già completa, farebbe dell’opera la prima ad essere stata completata nel post-pandemia. Le riprese si sono svolte dal 17 giugno al 2 luglio presso la Caterpillar House secondo le norme di distanziamento sociale imposte da WGA, DGA e SAG-AFTRA e ai protocolli di sicurezza COVID-19. La trama resta sconosciuta, anche se è stato ipotizzato che potrebbe riecheggiare quella di Storia di un Matrimonio di Netflix. Il tutto con l’aggiunta dei temi sociali che il mondo sta vivendo in questo periodo storico.

L’idea è nata da Zendaya

Il progetto è nato il 16 marzo quando il filmmaker è stato informato che le riprese della seconda stagione di Euphoria dovevano fermarsi. Durante la quarantena, Zendaya lo ha chiamato e chiesto se poteva scrivere e dirigere un film. L’attrice, che sarà protagonista nel prossimo film su Spider-Man, è stata accontentata. Sul set non erano impegnate più di 12 persone in contemporanea e all’inizio e alla fine di ogni giornata veniva misurata la temperatura corporea. La troupe ha anche disinfettato tutta l’attrezzatura e i set venivano preparati mentre il regista controllava in videoconferenza il lavoro per limitare la presenza delle persone.

John David Washington è un attore ed ex giocatore di football americano statunitense. Nel 2006 vince una borsa di studio di football al Morehouse College. In seguito firma con i St. Louis Rams dopo il Draft NFL del 2006. Comincia poi a giocare in Europa, passando ai tedeschi dei Hamburg Sea Devils nella stagione 2007 come running back. David successivamente recita in varie serie tv e film, come Ballers. Nelle versioni in italiano dei suoi film, è stato doppiato da: Francesco Venditti in Ballers, BlacKkKlansman.