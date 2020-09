Zendaya sarebbe onorata di prendere parte a Kill Bill Vol. 3

Zendaya sarà in Kill Bill 3? Questa domanda non ha ancora una risposta, anche perché la terza parte del celeberrimo lavoro di Quentin Tarantino non è ancora ufficialmente in lavorazione. Il regista ha suggerito più volte che sarebbe interessato a riprendere in mano quei personaggi per proseguire la storia, ma non c’è mai stata una conferma. Tuttavia ci sono delle idee che girano da tempo su ciò che potrebbe accadere. E qualcuno ha suggerito la giovane attrice come possibile protagonista.

Zendaya lusingata dalle ipotesi per Kill Bill Vol. 3

Come sarebbe possibile proseguire la storia della Sposa in un eventuale terza parte? Secondo molti, l’idea passerebbe dalla figlia di Vernita Green, una delle ex-alleate del personaggio di Uma Thurman. In cerca di vendetta, quest’ultima la uccide in una delle scene iniziali della pellicola, davanti agli occhi della figlia. In molti hanno suggerito che, a distanza di anni, ora tocchi alla ragazzina vendicarsi, andando in cerca della Sposa. Dopotutto proprio Beatrix Kiddo in quella scena pone le basi per questa idea, dicendo alla piccola: “Quando sarai cresciuta, se sarai ancora arrabbiata ti aspetterò“.

Qualora il progetto dovesse un giorno concretizzarsi, servirà quindi un’attrice per interpretare la giovane in cerca della sua vendetta. Ed è stata proprio Vivica A. Fox, ovvero Vernita Green in Kill Bill, a suggerire Zendaya. Recentemente quest’ultima ha commentato l’idea, dichiarandosi disponibile e onorata:

“Ho visto [le dichiarazioni di Vivica A. Fox]! Sono molto onorata dal fatto che l’abbia detto. Ovviamente lei è incredibile e sono davvero lusingata dal fatto che penserebbe a me. Però sai, è solo un’idea. Internet tende a prendere le cose e correre un po’ troppo“.

Insomma, la strada potrebbe essere ancora lunga, ma mentre aspettiamo novità in merito vi chiediamo: voi cosa ne pensereste? Vi piacerebbe vedere Zendaya in un’ipotetico Kill Bill Vol. 3? E se no, chi vorreste in alternativa?