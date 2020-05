È arrivata da pochi giorni su Disney+ Zenimation, serie animata che punta a rilassare lo spettatore. Un’occasione unica di scoprire un mondo nuovo, andando a vivere un’esperienza immersiva in compagnia di alcuni dei personaggi più amati degli ultimi anni dei Walt Disney Animation Studios. Un modo per vivere a pieno la mindfulness e trovare un momento di pausa dallo stress delle giornate lavorative.

Zenimation, la nuova originale proposta di Disney+

Qui sopra potete trovare il trailer di Zenimation, pubblicato direttamente sul canale di Disney+. Un assaggio di alcune delle cose che sarà possibile vedere nel corso delle 10 puntate che costituiscono questo show così particolare. Il focus è tutto sui suoni, che accompagnano in maniera perfetta le immagini che scorrono a schermo, tratte da alcuni classici dello studio. Un concetto perfettamente riassunto dal titolo della serie, che combina le parole Zen e Animation

E così, potrete andare a visitare una foresta ghiacciata ad Arendelle in compagnia di Anna e Kristoff, oppure sorvolare la città di San Fransokyo assieme a Hiro Hamada e Baymax. E ancora, sarà possibile sfrecciare sulle onde dell’Oceano in compagnia della giovane Vaiana, per immergersi in un’esperienza sonora e visiva che vi permetterà di rilassare la mente e trovare una nuova pace.

Un’idea decisamente originale, che rende omaggio ai grandi artisti dell’immagine ma anche del suono che in tutti questi anni hanno reso grandi i Walt Disney Animations Studios. Tutti i 10 episodi di Zenimation sono disponibili su Disney+ dallo scorso 22 maggio.

E voi? Vi siete già tuffati alla ricerca del relax con questa serie?