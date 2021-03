ZERO, la nuova serie italiana Netflix con Marracash nella colonna sonora

Netflix annuncia l’arrivo di ZERO, la serie TV originale italiana ambientata a Milano. E lo fa con un trailer in cui potete sentire le prime note di “64 Barre di Paura“, il brano inedito di Marracash ispirato alla serie. La serie originale esce il 21 aprile 2021 in esclusiva Netflix.

ZERO, la nuova serie italiana Netflix

“Essere invisibili è il vero potere“. Questa frase dà il via alla storia di Omar (che però si fa chiamare Zero), un ragazzo timido con un grande superpotere: può sparire e diventare invisibile. No, non è un nuovo film Marvel, ZERO non fa il supereroe. La sua è una storia moderna che parla di un ragazzo che si trova salvare il proprio quartiere, il Barrio nella periferia milanese. Dal quale voleva scappare, ma che ora si trova in pericolo.

Nel farlo scopre l’amicizia con Sharif, Inno, Momo e Sara. E forse scopre anche l’amore.

Un cast di giovani talenti italiani

L’idea per questa serie “di strada” che diventa un’originale Netflix è venuta ad Antonio Dikele Distefano. Una esplorazione di Milano e che racconta un mondo ricco e variegato di culture sottorappresentate. E lo fa con un cast ricco di giovani talenti italiani di prima e seconda generazione: Giuseppe Dave Seke (Zero/Omar), Haroun Fall (Sharif), Beatrice Grannò (Anna), Richard Dylan Magon (Momo), Daniela Scattolin (Sara), Madior Fall (Inno), Virgina Diop (Awa), Alex Van Damme (Thierno), Frank Crudele (Sandokan), Giordano de Plano (Ricci), Ashai Lombardo Arop (Marieme), Roberta Mattei (La Vergine), Miguel Gobbo Diaz (Rico) e Livio Kone (Honey).

A scandire il ritmo della serie ci sono artisti italiani e internazionali contemporanei. Fra cui spicca Marracash, che possiamo già sentire nel teaser trailer con “64 barre di Paura”. Il brano sarà pubblicato sul sito di Redbull il 9 marzo.

ZERO arriva in esclusiva su Netflix il 21 aprile 2021. Uno dei Netflix Originals prodotti in Italia, come la serie animata di Zerocalcare. Non vediamo l’ora che di potere guardare tutti gli otto episodi di ZERO in streaming.