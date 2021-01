Zoe Saldana e Rami Malek nel prossimo film di David O. Russell

Rami Malek e Zoe Saldana si sono uniti al cast del prossimo film di David O. Russell. Lo show senza titolo, in cui i dettagli della trama sono vaghi, vede nel cast anche Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington. Russell dirigerà dalla sua sceneggiatura. La produzione è attualmente in corso a Los Angeles. La Disney sta distribuendo il film tramite un accordo della New Regency con la 20th Century Studios. Russell è il regista dietro i film vincitori di Oscar “American Hustle” e “Silver Linings Playbook”. Di recente ha diretto “Joy”, il dramma del 2015 con Jennifer Lawrence. I suoi altri crediti cinematografici includono “Spanking the Monkey”, “Flirting with Disaster”, “Three Kings” e “I Heart Huckabees”.

Rami Malek ha ottenuto l’Oscar per l’interpretazione di Freddie Mercury

Rami Malek, che ha ottenuto un Oscar per la sua interpretazione di Freddie Mercury nel film biografico sui Queen “Bohemian Rhapsody”, apparirà nel sequel di James Bond “No Time to Die” nei panni del cattivo Safin. L’ultima uscita per 007 è prevista per il 2 aprile, ma il film, spesso in ritardo, dovrebbe cambiare di nuovo nelle prossime settimane. Verso la fine del mese, il suo film “The Little Things”, un thriller psicologico con protagonista anche Denzel Washington, debutterà su HBO Max e nelle sale cinematografiche il 29 gennaio.

Zoe Saldana, che è apparsa in tre dei film di maggior incasso di sempre in “Avatar”, “Avengers: Infinity War” e “Avengers: Endgame”, riprende il ruolo di Neytiri nell’epico film di fantascienza di James Cameron “Avatar 2”. Non è chiaro quando verrà rilasciato il sequel, in lavorazione da quasi un decennio. Ritorna anche come Gamora in “Guardiani della Galassia Vol. 3 “accanto a Star-Lord di Chris Pratt e Drax the Destroyer di Dave Bautista.