Zombieland – Doppio Colpo arriva a marzo su Rakuten TV

Sono tantissime le novità in arrivo a marzo sulla piattaforma Rakuten TV. Titoli di ogni tipo, che sapranno accontentare i palati di tutti gli utenti. A partire da Zombieland – Doppio Colpo, sequel a distanza di dieci anni di Benvenuti a Zombieland, che riporta gli appassionati nel mondo della horror comedy più assurda degli ultimi tempi. Il film sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma da venerdì 28 a domenica 1 marzo!

Rakuten TV, ecco tutte le principali novità di marzo!

Tra le altre novità che arriveranno il prossimo mese sul servizio si nota Cena con delitto – Knives Out. Si tratta del nuovo lavoro di Rian Johnson, che viaggia all’interno dei classici del giallo alla Agatha Christie. Un appassionante thriller venato di commedia con un cast ricchissimo che va da Daniel Craig ad Ana de Armas, passando per Jamie Lee Curtis, Don Johnson e Christopher Plummer.

Passando al lato dell’animazione è impossibile non segnalare Frozen II – Il segreto di Arendelle, sequel del grande successo di Walt Disney Studios. Elsa e Anna tornano per una nuova avventura tra i ghiacci, per svelare il passato misterioso del loro regno. Cosa si nasconde nella foresta magica ai loro confini?

E ancora, tra i titoli da non perdere si trova Le Mans ’66 – La grande sfida, ultimo lavoro di James Mangold. Matt Damon e Christian Bale sono al centro di una pellicola che racconta una leggendaria storia dal mondo delle corse automobilistiche. Altrettanto interessante Un giorno di pioggia a New York, ultimo film del leggendario regista Woody Allen. La distribuzione travagliata ha messo in difficoltà quest’opera, ma si tratta di un’opera assolutamente incredibile come ci ha abituato il suo autore.

Infine, per gli amanti della serie TV Gomorra, segnaliamo l’arrivo de L’Immortale, spin-off incentrato su Ciro Di Marzio, interpretato da Marco D’Amore qui anche regista.

Per maggiori informazioni su Rakuten TV e sulle novità di marzo, vi rimandiamo al sito della piattaforma.