Alden Ehrenreich tornerebbe come Han Solo?

Lucasfilm non ha ancora rivelato alcun piano per continuare le avventure autonome di Han Solo

Alcuni attori di Star Wars amano così tanto i loro personaggi che si sono offerti di tornare a rivestirne i panni il prima possibile. Anche l’attore di Solo: A Star Wars Story, Alden Ehrenreich, ha recentemente sottolineato di essere davvero interessato a tornare nella galassia qualora un regista trovasse lo spunto giusto per riportare il personaggio in una serie. Lucasfilm non ha ancora rivelato alcun piano per continuare le avventure autonome di Han Solo o di uno qualsiasi degli altri personaggi presenti nel film spin-off.

Alden Ehrenreich non esclude il ritorno

Riguardo il possibile ritorno, l’attore ha spiegato: “Dipende: da cosa sarà, da come sarà fatto, se funziona con la storia. Non so niente (su un sequel), credo che il nostro film sia stato uno degli ultimi dell’epoca tradizionale di Star Wars”. L’attore ha inoltre spiegato di essersi preso un periodo di pausa dopo il film: “È stata un’esperienza durata tre anni dalla pre-produzione alla release”. Per poi aggiungere: “E volevo solo tornare ad essere una persona normale, riconnettermi con le persone nella mia vita, passare tempo e crescere come persona al di fuori di questo mondo. E poi non si sa mai”. Solo: A Star Wars Story è un film del 2018 diretto da Ron Howard con Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover e Thandie Newton.

Disney+ ha ordinato la sua prossima serie animata prodotta da Lucasfilm, Star Wars: The Bad Batch. Reduce dall’acclamato finale di Star Wars: The Clone Wars, la serie originale Disney+ arriverà sulla piattaforma di streaming nel 2021. La serie animata di Star Wars destinata a Disney+ segue la Bad Batch, un gruppo di cloni sperimentali con caratteristiche uniche (introdotti per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars) mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell’immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni.