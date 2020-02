Annunciata la trasposizione a fumetti di Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Star Wars: L’ascesa di Skywalker è uno dei film che negli ultimi mesi ha fatto più discutere. Era ovvio aspettarselo dalla pellicola chiamata a concludere il grande arco narrativo della saga, oltre che la tormentata trilogia sequel. Ci sono ancora degli aspetti oscuri sulla storia di questa pellicola e forse qualcosa potrà chiarirsi con questo nuovo annuncio. I fan infatti potranno scoprire nuovamente le vicende del film in un adattamento a fumetti di Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

Arriveranno i fumetti di Star Wars: L’ascesa di Skywalker

La rivelazione è avvenuta qualche giorno fa alla ComicsPRO 2020 Conference. Non si tratta certo di una notizia completamente inaspettata, sarebbe stato molto più curioso il contrario, ma nonostante questo resta un annuncio che potrebbe interessare tantissimi fan del franchise.

A occuparsi della pubblicazione sarà ancora una volta Marvel Comics, a fianco di Lucasfilm sotto il grande ombrello Disney e da lungo tempo casa editrice degli albi ispirati alla saga. In questo ciclo di fumetti si racconterà nuovamente la storia di Star Wars: L’ascesa di Skywalker, ma non solo. Come spesso capita in questo tipo di trasposizioni infatti, gli autori approfondiranno alcuni degli eventi del film, offrendo nuovo materiale agli appassionati.

A scrivere l’adattamento sarà Jody Houser accompagnato da Will Sliney ai disegni. Lo sceneggiatore ha così commentato l’annuncio:

“Come fan di vecchia data di Star Wars, è stato un onore ricevere l’incarico di contribuire alla conclusione della Skywalker saga con Marvel Comics. Abbiamo alcuni piani divertenti per aggiungere scene e materiale che non sono comparsi nel film“.