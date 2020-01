Aquaman: King of Atlantis, in arrivo una miniserie animata

HBO ha annunciato di essere al lavoro su una mini serie animata dedicata al personaggio dei fumetti DC e intitolata Aquaman: King of Atlantis. Lo show si troverà nel catalogo di HBO Max e sarà composto da tre episodi con la produzione affidata a James Wan, regista del film con Jason Momoa. Nel corso dell’avventura vedremo Arthur Curry nel suo primo giorno come Signore di Atlantide. Accanto a lui Vulko e Mera, entrambi già apparsi nel film del 2018.

Aquaman: King of Atlantis, le rivelazioni di Sarah Aubrey

Sarah Aubrey, persona a capo delle opere originali per HBO Max, ha lasciato alcune dichiarazioni riguardo la notizia: “Questa serie DC è tra le più amate dai fan e al suo interno sono presenti personaggi originali e storie appassionanti”. Per poi aggiungere che: “Seguendo il grande successo del film della Warner Bros Pictures, siamo sicuri che Aquaman: King of Atlantis sarà uno show importante nel nostro catalogo di opere per adulti e bambini”.

La dirigente ha svelato qualche anticipazione anche riguardo le trama. Ad attendere il protagonista una dura battaglia. “Mentre affronta le minacce che vengono dalla superficie, antichi malvagi più vecchi del tempo e il suo fratellastro pronto a prendere il suo posto, Aquaman dovrà dimostrare a tutti i suoi sudditi e a sé stesso, di essere degno di impugnare il famoso tridente”.

James Wan, regista della pellicola cinematografica, sarà tra i produttori della serie affiancato da Michael Clear (Annabelle Comes Home), Rob Hackett (Swamp Thing) e Sam Register (Teen Titans Go!). Inoltre ci saranno Victor Courtright (ThunderCats Roar!) e Marly Halpern-Graser (Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles) come showrunner della serie.

Ricordiamo che il film, basato sul personaggio di Aquaman della DC Comics, è prodotto e distribuito dalla Warner Bros. assieme alla DC Entertainment. Scritto da Will Beall e David Leslie Johnson-McGoldrick, è interpretato da Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II. Temuera Morrison, Nicole Kidman, Patrick Wilson e Dolph Lundgren.