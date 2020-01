Seth MacFarlane lascia Fox per 200 milioni

Seth MacFarlane, creatore di serie animate famosissime come I Griffin e American Dad, sta per terminare il suo rapporto ventennale con Fox. Pronto a metterlo sotto contratto c’è infatti la Universal. L‘Hollywood Reporter ha analizzato la situazione con un articolo di approfondimento. Queste le conclusioni: “Oltre a continuare il suo lavoro su show già esistenti come I Griffin, MacFarlane si dichiara entusiasta all’idea di creare nuovi progetti per l’intero catalogo della NBCUniversal, canale Syfy incluso”. la voglia è quella di non abbandonare percorsi già fatti: “Secondo le fonti, sarebbe interessato a produrre e prendere parte a musical, drammi politici ed antologie riguardanti grandi eventi storici, oltre a proseguire la sua attività nel campo dell’animazione con nuove proposte”.

La vera novità è un’altra: “Per quanto riguarda i film, MacFarlane è invece libero di scrivere, recitare, produrre e dirigere per qualsiasi studio egli voglia, dato che il settore cinematografico rimane la sua priorità”. I Griffin, American Dad e anche la serie live-action The Orville sono dunque salve. Il contratto che legherà MacFarlane alla Universal sia esclusivamente mirato a nuove produzioni televisive.

Seth MacFarlane lascia Fox: i dettagli del nuovo accordo

Sembra che l’accordo tra MacFarlane e gli NBC Universal Content Studios si aggiri intorno ai 200 milioni di dollari. MacFarlane è diventato sempre più critico nei confronti della Fox nel corso negli ultimi anni, in particolare riguardo Fox News, la sezione d’informazione dell’azienda. Seganli di spaccatura erano quindi già evidenti. Ricordiamo che MacFarlane è stato candidato al Premio Oscar nella categoria migliore canzone nel 2013 per Everybody Needs A Best Friend, presente nel film Ted. È un forte sostenitore dei diritti gay ed è favorevole al matrimonio fra persone dello stesso sesso. Ha reso pubblica la sua posizione dopo che un membro della sua famiglia domandò se l’omosessualità potesse essere “curata”.