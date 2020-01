HBO Max ha ordinato The Uninhabitable Earth, serie antologica sul cambiamento climatico. Parliamo del nuovo servizio di video in streaming in arrivo negli Stati Uniti nel mese di maggio. La serie è stata affidata al produttore esecutivo di Succession Adam McKay. Si tratta di una serie basata sul testo Uninhabitable Earth, scritto da David Wallace. “È una serie antologica sullo stile di Black Mirror, ambientata in un mondo che affronta ciò che accadrà se andremo avanti così con il cambiamento climatico”. Adam McKay, oltre ad esserne l’ideatore, è anche produttore esecutivo e regista del primo episodio.

The Uninhabitable Earth, una serie sul nostro pianeta

Nelle intenzioni del creatore c’è quella di raggruppare un gruppo di talentuosi sceneggiatori e registi per creare una serie che spieghi come il nostro pianeta sia a un passo dal baratro. La serie antologica mette insieme più storie e copre diversi generi. Sarà ambientata in un futuro dove bisognerà affrontare le conseguenze del rapido riscaldamento globale. Kevin Reilly, responsabile dei contenuti di HBO Max, in un comunicato ha rilasciato parole al miele per il regista.

Queste le sue parole: “Adam è uno dei pochi artisti che riesce a mandare un messaggio preciso e d’impatto anche in un’opera di intrattenimento”. Per poi aggiungere che: “Non vedo l’ora di scoprire cosa farà con questo soggetto perché non esiste messaggio più rilevante e tempestivo di uno che risvegli le coscienze e apra gli occhi sul cambiamento climatico e sull’enorme impatto che quest’ultimo avrà sulle nostre vite”. The Uninhabitable Earth è solo uno degli ultimi progetti che rafforzano il sodalizio tra HBO Max/HBO e Adam McKay, tenuti insieme da un contratto quinquennale. Nei piani dello sceneggiatore ci sono anche una serie sui Los Angeles Lakers ambientata negli anni ’80 e l’adattamento televisivo delo film Parasite.