Dolittle, le prime recensioni non sono positive

Per Dolittle arrivano recensioni negative e un misero 12 per cento di giudizi positivi su Rotten Tomatoes. Per il film con Robert Downey Jr. si tratta di una vera e propria stroncatura, con lo show che si attesta come la peggiore uscita di inizio anno. È chiaramente ancora presto per definirlo già un flop ma le recensioni date da stampa e web lasciano davvero poche speranze.

Dolittle, recensioni negative per il film

Bilge Ebiri di New York Magazine e Vultur scrive: “Non mi aspettavo che Dolittle fosse un buon film, ma non mi aspettavo che fosse così brutto”. Sara Stewart sul New York Post spiega: “Deve esserci un momento, quando un attore si guarda sullo schermo mentre estrae le cornamuse dalla parte posteriore di un drago in CGI, che pensa: ‘Sono davvero caduto così in basso?”

Arrivano anche critiche più dure come quelle di Ty Burr di Boston Globe. Queste le sue parole: “Sicuramente non ricordo una scena in cui il buon dottore deve eseguire una sonda rettale su un drago, con tanto di numerose fuoriuscite di gas intestinale. Se qualcuno di voi trova tutto ciò esilarante, è tutto vostro”. Doug Jamieson su The Jam Report fa luce su un cast importante definendolo sprecato. Parliamo infatti di Antonio Banderas, Michael Sheen, Marion Cotillard, Ralph Fiennes, Tom Holland, Selena Gomez, Rami Malek, Octavia Spencer, Emma Thomposon e a Kasia Smutniak.

Questa la sua analisi: “Il pedigree del cast e della troupe di Dolittle – spiega – è davvero sorprendente. Ma è incredibile che l’esito sia così disastroso”. Unico parere con qualche nota positiva è quello di Charlie Ridgely di ComicBook.com: “Dolittle è una commedia disordinata e pigra che non ha molto da dire. È il tipo di film che i bambini guarderanno con affetto; sapendo che non è molto bello, ma rideranno e se lo godranno lo stesso”.