Tom Holland ha rubato sul set di Spider-Man

Tom Holland ha svelato di aver rubato degli oggetti di scena dai set dei film Marvel che lo hanno visto protagonista nel ruolo di Peter Parker. Nel corso di un’intervista a BBC Radio 1, Holland ha ammesso che la sua casa è piena di memorabilia dei film. Una vera e propria mania a cui non riesce a resistere. “Onestamente ho un set di spara ragnatele del costume di Spider-Man, che la Marvel non sa che ho preso, ma ora sì. Questi sono piuttosto importanti”, ha ammesso l’attore. Per poi aggiungere: “E ho portato via gli occhiali di Tony Stark. Una volta ho provato a prendere un costume, ma è un po’ difficile uscire dal set mentre si indossa la tuta di Spider-Man”.

Spider-Man 3 potrebbe uscire il 16 luglio 2021

L’abitudine potrebbe causare però qualche problema a Tom Holland: “Fino a questo momento non è successo. E ne realizzano sempre tante copie perché si rompono sempre”. La chiusura contiene un pizzico di ironia: “Io dico ‘Oh, ho perso gli occhiali di Tony Stark!’. Rispondono ‘Hai fatto cosa?’. E ora sono tra i miei soprammobili”. Holland riprenderà il ruolo di Peter Parker in occasione di Spider-Man 3. Lo show sarà diretto da Jon Watts e dovrebbe essere distribuito nelle sale americane a partire dal 16 luglio 2021.

Di recente Production Weekly ha svelato che il nuovo film con Tom Holland sarà girato con il titolo “Serenity Now“. Una scelta coerente che ha un suo significato. Oltre a rispettare la tradizione dei titolo precedenti, fa riferimento molto chiaro alla sitcom degli anni ’90 Seinfeld. Spider-Man: Homecoming venne girato con il titolo “Summer of George”, altro riferimento a Seinfeld. Spider-Man: Far From Home invece sotto il nome di “Fall of George”. La produzione del terzo film della saga inizierà a luglio prossimo, dopo che Tom Holland avrà completato le riprese di Uncharted. Il tutto dovrebbe durare fino ad ottobre, con location per le riprese selezionate ad Atlanta, New York, Los Angeles e Islanda.