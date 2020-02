Spider Man 3: svelato il titolo di lavorazione

Spider-Man 3 ha ufficialmente un titolo di lavorazione. L’ultimo numero di Production Weekly ha infatti svelato che il nuovo film con Tom Holland sarà girato con il titolo “Serenity Now“. Una scelta coerente che ha un suo significato. Oltre a rispettare la tradizione dei titolo precedenti, fa riferimento molto chiaro alla sitcom degli anni ’90 Seinfeld. Spider-Man: Homecoming venne girato con il titolo “Summer of George”, altro riferimento a Seinfeld. Spider-Man: Far From Home invece sotto il nome di “Fall of George”.

La produzione partirà il prossimo luglio

La produzione del terzo film della saga inizierà a luglio prossimo, dopo che Tom Holland avrà completato le riprese di Uncharted. Il tutto dovrebbe durare fino ad ottobre, con location per le riprese selezionate ad Atlanta, New York, Los Angeles e Islanda. “Scegliamo nomi in codice che ci fanno ridere”, aveva fatto sapere il coproduttore Eric Hauserman Carroll sul film del 2017. “In quel periodo a Los Angeles, c’era il canale che mostrava le repliche di Seinfeld dalle 22 alle 23, e tutti iniziammo a il giorno successivo a parlare di Seinfeld”.

Intanto, in una recente intervista con MTV News, Tom Holland ha rivelato che la Sony aveva già dei piani per introdurre il personaggio di Spider-Man in un universo non controllato dalla Marvel. “Il futuro dello show alla Sony è ancora molto luminoso e abbiamo avuto un’idea veramente, veramente incredibile su come portare Spider-Man al di fuori del MCU”, ha dichiarato. E ancora: “Tom Rothman e Amy Pascal erano davvero fiduciosi sul fatto che avrebbero reso giustizia e realizzato un film del calibro che un personaggio come Spider-Man richiede”. Infine: “A parte questo, però, sono davvero contento di essere tornato nel MCU e di lavorare nuovamente con tutta la squadra, perché credo che il MCU è il posto al quale appartiene Spidey ora”.