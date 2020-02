In The Mandalorian ci saranno altri due grandi registi?

Robert Rodriguez e James Mangold potrebbero aggiungersi a Bryce Dallas Howard e Jon Favreau alla regia degli episodi della seconda stagione di The Mandalorian. Il creatore e showrunner della serie Jon Favreau ha già confermato di essere tra i registi dei prossimi episodi, mentre per gli altri, al momento, non ci sono certezze ma soltanto indiscrezioni. James Mangold e Robert Rodriguez sono gli ultimi nomi usciti in ordine cronologico per dirigere alcuni episodi della seconda stagione insieme a Bryce Dallas Howard. The Mandalorian 2 sbarcherà nel mese di ottobre sugli schermi di Disney+.

La prima stagione sarà disponibile dal 24 marzo

A breve arriveranno nel catalogo della piattaforma anche gli show dedicati a Obi-Wan Kenobi e a Cassian Andor. La prima stagione sarà disponibile su Disney+ il 24 marzo al lancio del servizio in Regno Unito, Irlanda, Francia, Spagna, Italia, Germania, Svizzera e Austria. The Mandalorian è una serie televisiva creata da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm, presentata in anteprima il 12 novembre 2019 con il lancio della piattaforma streaming Disney+.

È la prima serie live action della saga cinematografica di Guerre stellari. Ambientata cinque anni dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima de Il risveglio della Forza. Racconta le avventure di un cacciatore di taglie mandaloriano oltre i confini della Nuova Repubblica. I produttori esecutivi designati sono Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Jon Favreau è inoltre showrunner e capo sceneggiatore.

La prima stagione di The Mandalorian è composta da 8 episodi. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione, che debutterà nell’ottobre 2020. La serie ha ricevuto recensioni positive, con lodi per la sua scrittura, per la caratterizzazione, per la musica, per l’azione e per le immagini; invece è stato criticato il suo ritmo incoerente.