Disney+ lancia una nuova offerta disponibile anche per l’Italia

Manca esattamente un mese al debutto sul mercato italiano di Disney+, attesissima piattaforma di streaming della Casa di Topolino. Esattamente come fatto per il lancio iniziale di novembre, l’azienda ha presentato delle promozioni per chi si abbonerà in anticipo al servizio. Ecco quindi la speciale offerta annunciata poco fa per il debutto di Disney+ in Italia.

Disney+ Italia, ecco la nuova offerta dedicata agli utenti

Si tratta di una proposta aperta a tutti coloro che si abboneranno prima del lancio ufficiale della piattaforma, quindi entro il 23 marzo. Questa permetterà di accedere al servizio di streaming per un intero anno al costo di 59,99€, con uno sconto rispetto al prezzo di listino, fissato per l’abbonamento annuale a 69,99€. Questo porterà a una spesa mensile intorno ai 5€ per tutto il primo anno.

L’abbonamento si attiverà ovviamente in concomitanza con il lancio italiano di Disney+. Inizialmente previsto per il 31 marzo, è stato successivamente anticipato di una settimana. La piattaforma quindi sarà accessibile in Italia (oltre che in Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera) a partire dal 24 marzo.

Come anticipato, il prezzo annuale dopo il lancio sarà di 69,99€. Sarà disponibile anche una formula mensile al costo di 6,99€. Questo permetterà di creare fino a 7 profili sulla piattaforma, con la possibilità di uno streaming contemporaneo su fino a 4 device.

Ancora non ci sono dettagli precisi su tutti i contenuti che saranno disponibili al lancio di Disney+ in Italia. La piattaforma ha già confermato però alcune delle proposte che si potranno trovare. Fra queste ci sono contenuti originali come le serie The Mandalorian e Il Mondo Secondo Jeff Goldblum, classici animati come Pinocchio e serie storiche amatissime. Tra i prodotti più attesi di questo primo anno, ci sono i primi show del Marvel Cinematic Universe per la piattaforma, The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision.

Per maggiori informazioni sul lancio in Italia di Disney+ e sull’offerta, vi invitiamo a visitare il sito della piattaforma.