Stanotte arriverà un nuovo annuncio su Star Wars?

Un annuncio riguardante Star Wars è atteso stanotte. Secondo Clayton Sandell, corrispondente dell’emittente televisiva statunitense ABC, l’annuncio avverrà alle 9 p.m. (Eastern Standard Time)/ 7 p.m. (Pacific Daylight Time). I due fusi orari in uso negli Stati Uniti corrispondono alle 2 di notte secondo il meridiano di Greenwich e alle 3 di notte in Italia.

Star Wars Project Luminous will finally be revealed Monday evening. What is it exactly? Details will start to emerge around 7 PM Pacific time tomorrow night. #StarWars #ProjectLuminous #MTFBWY https://t.co/k13BoGeLig pic.twitter.com/VwFMnyw8eM

— Clayton Sandell (@Clayton_Sandell) February 23, 2020