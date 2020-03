Westworld di HBO tornerà per la sua terza stagione il 16 marzo in versione originale sottotitolata, mentre dal 23 in versione doppiata su Sky Atlantic. Una gradita sorpresa attende i tantissimi fan dello show. TheWrap riporta che il secondo episodio della terza stagione dello show vedrà protagonisti David Benioff e Dan Weiss, i creatori di Game of Thrones. Appariranno in brevi cameo, interpretando la parte dei tecnici di Delos in una scena. Si tratta di una novità per entrambi, visto che faranno per la prima volta un cameo in qualcosa in cui non sono coinvolti.

Benioff e Weiss hanno firmato un accordo con Netflix

In precedenza i creatori di Game of Thrones hanno realizzato infatti un cameo come Wildlings nell’ultima stagione di Game of Thrones e nell’episodio di It’s Always Sunny a Philadelphia che hanno co-scritto. Pochi mesi dopo l’ottava e ultima stagione di Game of Thrones, Benioff e Weiss hanno lasciato la HBO per accordarsi con Netflix. I due scriveranno, produrranno e dirigeranno nuovi film e programmi TV per il servizio di streaming.

Intanto una delle protagoniste di Westworld, Tessa Thompson, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nuova stagione. “Sembra che lo spettacolo stia ricominciando da capo“, queste le prime parole. Parlando con Variety alla premiere della stagione 3, l’attrice ha parlato di cosa significhi partecipare alla serie. “In un modo estraneo, sembra che questa sia di nuovo la prima dello spettacolo perché siamo entrati nel mondo reale”. Grazie a ciò: : “Lo spettacolo continua a porre la domanda su cosa significhi essere umani”. E ancora: “Abbiamo un sacco di gente che è venuta a far parte del nostro cast quindi sembra che lo spettacolo stia ricominciando da capo. È uno spettacolo che sorprende non solo il pubblico, ma sorprende le persone che hanno la fortuna di lavorarci su”.