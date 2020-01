Batman 86: alcune tavole del nuovo numero [SPOILER]

Con il numero 86 di Batman pubblicato pochi giorni fa, ha avuto inizio la nuova run della testata dedicata al Cavaliere Oscuro. Lo sceneggiatore James T Tynion IV è entrato nel team creativo sostituendo il collega Tom King. Tynion IV, classe 1987, in passato ha già lavorato con il supereroe in svariate occasioni. Questa volta, i suoi piani per Bruce Wayne e Gotham City coinvolgeranno anche la Wayne Enterprises e Alfred Pennyworth.

Ecco la splendida cover art del disegnatore Tony S. Daniel (Batman, Teen Titans, Superman/Wonder Woman, Deathstroke, Batman: Battle for the Cowl):

Batman 85: La conclusione di T. King

Con l’ottantacinquesimo numero di Batman, uscito nei comic book shop statunitensi soltanto lo scorso dicembre, è terminata – almeno per il momento – la run sceneggiata da Tom King. Per l’occasione, DC Comics ha rivelato una piccola anteprima di quello che ci aspetta nel nuovo albo a fumetti. Ecco qui una gallery con alcune tavole:

Batman 86: un nuovo inizio

È un nuovo giorno a Gotham City. Dopo la vittoria su Bane e la morte di Alfred, uno dei più fidati alleati, Batman deve rimettersi in sesto e darsi da fare. Il Cavaliere Oscuro ha un nuovo piano per la sua Gotham City, ma non è il solo. Il villain Deathstroke, infatti, ha fatto ritorno in città con un nuovo misterioso contratto che potrebbe mescolare ancora una volta tutte le carte in tavola. Batman 86 segna l’inizio di un nuovo capitolo della vita del Cavaliere Oscuro.

Prezzo e data d’uscita

L’albo a fumetti Batman 86, scritto da James T Tynion IV e illustrato da Tony Daniel in collaborazione con Danny Miki e Tomeu Morey, ha debuttato nei comic book shop statunitensi un paio di giorni fa, l’8 gennaio 2020. Il prezzo di copertina è di 3.99 dollari. È inoltre disponibile in una card stock variant ad opera dell’artista italiano Francesco Mattina.