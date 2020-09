Borat 2: svelato il lunghissimo titolo

Borat 2 sta per tornare e il titolo ufficiale rispecchia in pieno la particolarità del personaggio interpretato da Sacha Baron Cohen. Ricordiamo che si tratta del primo seguito del film del 2006 che lanciò l’attore. Il titolo originale è Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan. Un titolo davvero bizzarro oltre ad essere chilometrico. I dettagli sulla trama del film sono ancora piuttosto pochi, per il momento si sa soltanto che è stato girato di nascosto.

Le poche indiscrezioni sul film arrivano dalla WGA

Quello che sappiamo, sulla base dei resoconti della WGA, ora eliminata, è il team di scrittori apparentemente coinvolti nel progetto. Ovvero: Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja. Oltre a Dan Mazer, Jena Friedman Lee Kern. L’unica certezza sta nel ritorno di Sacha Baron Cohen nel ruolo del personaggio televisivo kazako Borat.

Rilasciato nel 2006, il primo Borat è stato nominato per la migliore sceneggiatura adattata agli Oscar del 2007 e ha incassato oltre 260 milioni di dollari a livello globale. Sebbene il bottino possa essere piccolo rispetto ai budget di produzione dei film di oggi, Borat è stato prodotto con un misero budget, circa 18 milioni di dollari concessi dalla 20th Century Fox.

Al momento non è ancora chiaro se 20th Century abbia qualche coinvolgimento nella produzione attuale, specialmente dopo essere stata acquistata dalla Disney l’anno scorso. Il primo film è un falso documentario a basso costo. In Italia ha il titolo Borat – Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan; la distribuzione è affidata alla 20th Century Fox e il regista è Larry Charles. È stato premiato nell’edizione del 2006 del Toronto International Film Festival ed è uscito nei cinema in Europa e Nord America il 3 novembre 2006.