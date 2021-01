Buckaroo Banzai sta per tornare in un libro che fa da sequel al film fantascientifico. Lo sceneggiatore E.M. Rauch ha deciso di continuare la storia pubblicando un romanzo per Dark Horse intitolato “Buckaroo Banzai Against the World Crime League, et al: A Compendium of Evils“.

Buckaroo Banzai torna in un romanzo sequel del film

The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension, che in Italia ha perso quattro dimensioni diventando Le Avventure di Buckaroo Banzai nella quarta dimensione, è un cult classic della fantascienza. Con Peter Weller nel ruolo principale e John Lithgow, Ellen Barkin, Jeff Goblum e Christopher Lloyd nel cast. Un film amatissimo dai Nerd del 1984 e da molte generazioni orgogliosamente Nerd successive.

Oggi lo sceneggiatore E.M. Rauch riprende la storia, già accennata nella versione romanzo del film uscita negli anni ’80. In questo nuovo romanzo, le avventure di Buckaroo Banzai sono raccontate dal Reno Kid, riprendendo la trama dove l’avevano lasciata. (Quindi Spoiler Alert per questo film del 1984).

Sinossi delle nuove avventure

Traduciamo la descrizione ufficiale del libro: “Ancora in lutto per la perdita della sua amata Penny Priddy e del suo padre surrogato Professor Hikita, Buckaroo Banzai deve competere con la costante minaccia di attacco della sua nemesi immortale Hanoi Xan, capo spietato della World Crime League. A peggiorare la situazione, la regina guerriera di Pianeta 10 John Emdall ha mandato le sue legioni Lectroid contro la Terra con un brutale ultimatum. Oppure il suo vero obiettivo è Buckaroo Banzai? Mentre la minaccia apocalittica continua ad avanzare, solo Buckaroo e i suoi Hong Kong Cavaliers possono opporsi alla distruzione globale. O con le parole iconiche del film: “Ridi fin che puoi, ragazzo scimmia!”.

Quando esce Buckaroo Banzai 2?

L’edizione da 544 pagine e copertina rigida esce in inglese il 10 agosto 2021, trentasette anni dopo l’uscita del film nelle sale cinematografiche. I fan della fantascienza in stile anni ’80 sanno cosa leggere sotto l’ombrellone.

Sembra che la serie TV di Kevin Smith su Buckaroo Banzai non arrivi più in streaming, quindi questo libro diventa il sequel ufficiale del film. Una lettura quasi obbligata per i fan dei film anni ’80. Che stanno vivendo un grande ritorno in altri formati, come dimostra il successo della serie TV Cobra Kai, per esempio. Non ci resta che aspettare il 10 agosto.