Luca, prima immagine del nuovo film Pixar ambientato in Italia...

Disney-Pixar ha rivelato la prima immagine ufficiale del prossimo film d’animazione Luca. Rilasciata dalla rivista Empire, questa mostra Luca e il suo amico Alberto che bazzicano in una piccola città della Riviera italiana. Anche se sembrano essere ragazzi normali sulla terraferma, i due sono creature marine che decidono di trascorrere un’estate sperimentando la vita nel mondo umano sulla costa italiana, facendo amicizia con una ragazza lungo la strada.

Luca è scritto da Jesse Andrews (Me and Earl and the Dying Girl) e dal co-sceneggiatore di Soul Mike Jones. È stato diretto da Enrico Casarosa, che ha debuttato nel lungometraggio dopo aver diretto il cortometraggio d’animazione 2011 nominato all’Oscar della Disney-Pixar La Luna. Secondo Casarosa, Luca rende omaggio alle opere di registi italiani classici come La Dolce Vita e il regista di 8 1/2 Federico Fellini. Ha anche citato come influenze Hayao Miyazaki e Studio Ghibli.

“Sono nato a Genova e le mie estati sono state trascorse sulle spiagge”, ha spiegato Enrico Casarosa. “Ho incontrato il mio migliore amico quando avevo 11 anni. Ero molto timido e ho trovato questo piantagrane di un bambino che aveva una vita completamente diversa. Volevo fare un film su quel tipo di amicizie che ti aiutano a crescere.”

Il film si basa sull’esperienza personale del regista

Enrico Casarosa spiega su cosa si basa la trama: “Questa è una storia profondamente personale per me, non solo perché è ambientata sulla Riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c’è una celebrazione di amicizia”. Per poi spiegare: “Le amicizie infantili spesso determinano il corso di ciò che vogliamo diventare e sono quei legami che sono al centro della nostra storia in Luca. Quindi, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film presenterà un’indimenticabile un’avventura estiva che cambierà radicalmente Luca”. Il film arriverà nelle sale il 18 giugno 2021.