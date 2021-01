Master of None: presto le riprese della terza stagione?

Master Of None con Aziz Ansari, stando a quanto svela il portale Chortle, tornerà per una terza serie, questa volta girata a Londra. Nel cast, accanto ad Anzari, si è aggiunta Naomi Ackie (Star Wars: L’ascesa di Skywalker). Invece Lena Waithe rivestirà i panni di Denise, e dovrebbero inoltre fare ritorno anche Eric Wareheim e Kelvin Yu. La serie segue le vicende personali e professionali di Dev, un attore trentenne di New York che possiamo definire eterno indeciso. Il percorso di Dev tocca tantissime tematiche, dai problemi degli anziani all’esperienza dell’immigrazione, fino a come trovare il miglior piatto di pasta per cena.

La seconda serie è stata girata in Italia e a New York

Aziz Ansari, che dirige anche lo spettacolo, e il co-creatore Alan Yang hanno iniziato la produzione della terza serie targata Netflix a Londra la scorsa primavera, ma i lavori sono stati sospesi a causa della pandemia di coronavirus. L’episodio finale è finito in modo ambiguo, con Dev e Francesca (Alessandra Mastronadi) apparentemente sul punto di lasciarsi dopo la scelta di lei di sfilarsi l’anello di fidanzamento. La seconda serie è stata girata in Italia e New York, e Ansari ha accennato timidamente al ritorno dello spettacolo in una video intervista con un portale italiano.

Il titolo della serie deriva dall’espressione inglese “Jack of all trades, master of none” (letteralmente “capace in tutto, maestro di niente”). Questa viene comunemente utilizzata per riferirsi a persone capaci di fare un po’ tutto ma che in realtà non riescono a specializzarsi in niente. Master of None è stata acclamata dalla critica. Su Rotten Tomatoes la prima stagione ha un indice di gradimento del 100% basato su 38 recensioni, con un voto medio di 8.5 su 10. La seconda stagione ha un indice di gradimento del 100% basato su 31 recensioni, con un voto medio di 9.12 su 10.