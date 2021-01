Il cast di Sabrina dice addio alla serie in un video

Le Terrificanti Avventure di Sabrina ha chiuso il suo percorso con la quarta e ultima stagione arrivata sulla piattaforma Netflix il 31 dicembre 2020. Ora il cast, attraverso un video, dice ufficialmente addio a Sabrina.

Per chi non avesse ancora visto la quarta stagione (qui il riassunto della terza), il trailer rilasciato da Netflix ha comunque già anticipato quanto i protagonisti dovranno affrontare. La quarta parte vedrà Gli Orrori di Eldritcht arrivare nella piccola cittadina di Greendale. La congrega dovrà fare il possibile per combattere ogni terrificante minaccia e sopravvivere.

La sinossi della quarta stagione

Di seguito la sinossi della quarta (e ultima) parte di Le terrificanti avventure di Sabrina: “Nel corso degli otto episodi della quarta parte, i Terrori di Eldritch caleranno sopra Greendale. La congrega dovrà affrontare le terrificanti minacce una a una (Lo Strano, Il Ritornato, L’Oscurità, per citarne alcuni) tutto per arrivare a… Il Vuoto, che è la Fine di Tutte le Cose. Mentre le streghe muovono guerra Nick, con l’aiuto del Fright CLub, inizia a ritrovare la strada per conquistare il cuore di Sabrina, ma sarà ancora in tempo?” Al centro della serie TV si trova ovviamente Sabrina Spellman, una strega che vive a Greendale insieme alle zie Hilda e Zelda e al cugino Ambrose agli arresti domiciliari.

Roberto Aguirre-Sacasa, creatore dello show, ha ringraziato mesi fa in primis il cast di Sabrina: “A cominciare da Kiernan Shipka che è stata la più amata strega adolescente, è stato una gioia assoluta per me. Sono grato alla troupe, agli autori, gli editor, agli assistenti e a tutti coloro che hanno messo così tanto amore a questo sogno oscuro che è stato lo show”. Per poi concludere: “Sono anche grato ai nostri partner come Netflix, Warner Bros., Berlanti Television e Archie Comics per averci permesso di raccontare la storia che volevamo raccontare. Non vediamo l’ora che tutti vedano la quarta parte dello show“.