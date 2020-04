Chip Zdarsky crea una storia in cui sarete voi i protagonisti!

Chip Zdarsky ha creato un’asta speciale su Twitter. Chiunque offrirà di più si guadagnerà il diritto di apparire nella prossima storia del fumettista, ma attenzione: si tratta di una storia breve per adulti. Chip Zdarsky, conosciuto per Spider-Man: Life Story e Sex Criminals, ha lavorato in passato per il New York Magazine e la Canadian Broadcasting Corporation.

Il tweet

“Sto creando un’asta per una storia erotica originale, con dentro TE, te la leggerò in modo sensuale su ZOOM! Tutto per #Creators4Comics!“

Questa la traduzione delle parole del tweet. L’asta terminerà il 20 aprile alle ore 12.00 (secondo il fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti d’America). La base di partenza era di 40 dollari, il primo rilancio è stato di 55 e la cartoonist Cathy Leamy è salita a 60. Il programmatore professionale Andrew Nissen per ora domina con 460.69 dollari. Ryan North, ri-tweettando l’annuncio di Zdarsky, potrebbe aiutare a superare questa cifra.

Chip Zdarsky, che in realtà risponde al nome di Steve Murray, è un fumettista canadese e scrittore, giornalista, illustratore e designer. Con il suo pseudonimo ha firmato lavori come Prison Funnies e Monster Cops. Ha disegnato, collaborando con Matt Fraction che si è occupato della scrittura, Sex Criminals, una serie pubblicata in Italia da Bao Publishing. Ha lavorato con la Marvel a Howard the Duck, Peter Parker: The Spectacular Spider-Man, Daredevil e il già citato Spider-Man: Life Story.

Chip Zdarsky ha aperto un’asta per offrire la possibilità di apparire in una delle sue storie. Si tratta di una storia breve, ma siamo sicuri che molti fan ci avranno fatto un pensierino. Resta il dubbio se il vincitore dovrà inviare delle proprie foto (almeno i connotati) per poter essere riprodotto fedelmente su carta. Zdarsky chiederà un nudo integrale o lascerà correre la fantasia? Solo l’autore e il vincitore dell’asta lo sapranno.

L’asta termina lunedì 20 aprile alle ore 12.00. Siete ancora in tempo per fare un’offerta!