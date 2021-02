Annunciate le date di Ciné – Giornate di Cinema

Torna per la decima edizione l'appuntamento per l'industria cinematografica, che a luglio si trova a Riccione.

Ciné – Giornate di Cinema annuncia le date della decima edizione. L’appuntamento per l’industria cinematografica del nostro Paese torna a Riccione dal 20 al 23 luglio. Prodotta e organizzata da Cineventi, la manifestazione è promossa da ANICA e ANEC.

Ciné – Giornate di Cinema: annunciate le date

Una quattro giorni imperdibile per gli esponenti più importanti del mondo del cinema italiano. La manifestazione che ogni anno raccoglie e mette a confronto chi lavora negli studi cinematografici del nostro Paese è stata spostata dopo lo slittamento del del Festival di Cannes e del Marché du Film dal 6 al 17 Luglio 2021.

Questa estate segna la 10 edizione dell’evento: un appuntamento speciale anche per il Trade Show. Ma soprattutto un modo per rilanciare e ricapitalizzare le forse dopo questo stop forzato delle riprese. Un modo per ripartire e ritrovare lo slancio.

L’industria cinematografica si trova a Riccione

Come ogni, le date di Ciné – Giornate di Cinema mantengono la vocazione business. Ci sono le convention delle società di distribuzione, gli incontri professionali e l’area espositiva del Trade Show. Quest’anno potete aspettarvi 2.000 persone accreditate alla manifestazione, con 150 giornalisti per scoprire le produzioni più importanti. Ci sono 25 società di distribuzione e ben 20 aziende che si mettono in gioco con il Trade Show. Senza contare i 50 talents ospiti dell’evento.

Ma la notizia che noi anticipiamo maggiormente riguarda le 10 anteprime di film, che speriamo di poter poi vedere presto in una sala cinematografica (incrociando le dita sulla riapertura in sicurezza). E poi tutti i titoli della prossima stagione, l’area espositiva dedicata alle novità tecnologiche del settore. E ancora i momenti di formazione e aggiornamento professionale per tutti i professionisti del mondo del cinema.

Potete scoprire ulteriori dettagli sul sito ufficiale di Ciné – Giornate di Cinema. E non dimenticate di dare un’occhiata alla nostre notizie sul mondo del cinema e della TV, per non perdervi mai le ultime uscite (anche prima di quest’estate).