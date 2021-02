Disponibile a partire dal mese prossimo, la serie dedicata ai piccoli telespettatori avrà tra i suoi volti anche quello della ex First Lady

La casa di produzione Higher Ground, fondata dall’ex presidente degli Stati Uniti d’America Barak Obama e dalla moglie Michelle, rivela al pubblico la nuova miniserie a episodi a breve disponibile su Netflix: Waffles + Mochi. Di cosa parlerà? Qual è la parte interpretata dalla ex First Lady? Di seguito tutti i dettagli.

Waffles + Mochi: una storia speciale per i più piccoli!

La nuova serie Netflix, composta da dieci episodi, racconta le avventure di due amici del cuore, Waffles e Mochi. I due sognano di diventare dei grandi chef, ma nella Terra dei Surgelati, il posto in cui vivono, tutte le loro creazioni culinarie sono fatte solo di ghiaccio. La loro storia inizia quando i piccoli protagonisti cominciano a lavorare in uno strano supermercato; grazie all’aiuto della proprietaria, la signora Obama, e di un carrello della spesa volante, Waffles e Mochi intraprendono un viaggio che li porterà a scoprire ricette provenienti da tutto il mondo. Volando dal Perù all’Italia e persino in Giappone e incontrando tanti nuovi personaggi, tra cui chef famosi, celebrità, ma anche casalinghi e bambini, i due amici scoprono tanti nuovi sapori e stringono molte amicizie speciali.

Waffles + Mochi è rivolto soprattutto a bambini in età prescolare, ma anche i genitori possono apprezzare questa serie e provare a riprodurre le ricette insegnate. Sarà un ottimo modo per far conoscere ai più piccoli nuove culture provenienti da tutto il mondo, in un viaggio virtuale in cui non ci si annoia mai.

La stessa Michelle Obama ha dichiarato: «Non potrei essere più entusiasta di far parte di questo divertente, commovente e semplicemente magico show, e non lo dico solo per via del carrello della spesa volante. Mi sarebbe piaciuto che Waffles + Mochi fosse esistito quando le mie figlie stavano crescendo, perché è il tipo di programma divertente da seguire con tutta la famiglia, capace al tempo stesso di dare ai genitori la certezza che, guardandolo, i loro piccoli stanno imparando qualcosa.»

Waffles + Mochi sarà disponibile a partire dal 16 marzo, solo su Netflix. La nota piattaforma ha già annunciato molte altre collaborazioni con i coniugi Obama.