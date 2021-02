Netflix svela i prossimi titoli che svilupperà insieme agli Obama...

Netflix ha rivelato una scaletta aggiornata di film e serie che debutterà sulla piattaforma di streaming sotto la bandiera della Higher Ground Productions di Barack e Michelle Obama. “Abbiamo creato Higher Ground per raccontare grandi storie. Questo gruppo è forgiato da film come Crip Camp, Becoming e la fabbrica americana vincitrice di Oscar”, hanno detto gli Obama in una dichiarazione condivisa da THR. “Dalla fantascienza alla bellezza del nostro mondo naturale alle relazioni che ci definiscono, Higher Ground continua a lottare per nuove prospettive, personaggi avvincenti e una sana dose di ispirazione”. La coppia ha continuato: “Non potremmo essere più orgogliosi di collaborare con i brillanti artisti dietro ciascuna di queste storie. Ognuno di loro ha qualcosa di importante da dire”.

Tanti i progetti in cantiere

Tra i progetti attualmente in lavorazione c’è Exit West diretto da Riz Ahmed, basato sull’omonimo romanzo per giovani adulti di Mohsin Hamid. La serie è ambientata in un paese non identificato del Medio Oriente e segue un giovane di nome Saeed e una giovane donna di nome Nadia. Le protagoniste fuggono dalla loro casa dopo che la madre di Saeed viene uccisa da un proiettile vagante. Parlando dei progetti Higher Ground che verranno lanciati nei prossimi anni, il co-CEO e Chief Content Officer di Netflix Ted Sarandos ha detto la sua. Queste le parole: “È stato emozionante vedere il presidente Barack Obama, Michelle Obama e il team di Higher Ground programmare e produrre storie incredibili”.

Altri progetti annunciati questa settimana includono una seconda serie per giovani adulti chiamata Firekeeper’s Daughter, una serie di storia naturale chiamata Great National Parks. Oltre ad un film di fantascienza diretto da Rian Johnson intitolato Satellite, un film basato sulla vita dello Sherpa Tenzing Norgay chiamato Tenzing and The Giovane moglie. I nuovi progetti si sono uniti allo spettacolo animato per bambini precedentemente confermato Ada Twist, Scientist. Quest’ultimo del produttore esecutivo Chris Nee. Infine abbiamo una docuserie intitolata The G Word With Adam Conover, che è vagamente basata sul libro di Michael Lewis The Fifth Risk.

Il primo film American Factory

Higher Ground Productions è stata fondata dagli Obama nel 2018. Il primo film della società è stato American Factory del 2019. Distribuito su Netflix raccontava la vera storia di un miliardario cinese. Il protagonista ha aperto una fabbrica in uno stabilimento abbandonato della General Motors in Ohio. Altri progetti pubblicati in collaborazione con Netflix includevano Crip Camp, su un campo estivo per adolescenti con disabilità a New York. Becoming, ha seguito Michelle Obama nel tour del libro per il suo racconto di memorie con lo stesso nome.