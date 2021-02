Bosslogic immagina il poster dello spin-off su Jimmy Woo e Darcy Lewis

In seguito alle indiscrezioni sulla possibilità di dare al personaggio di WandaVision Jimmy Woo la sua serie spin-off, BossLogic ha già redatto un poster, regalando ai fan uno sguardo su come potrebbe apparire lo spettacolo. L’artista ha pubblicato l’immagine, recante un ipotetico titolo “The S.W.O.R.D. Chronicles”, su Twitter. Il poster presenta due carte, la prima mostra il titolo, “Agente speciale Jimmy Woo”. Questa carta fa riferimento a Woo che dava a Monica Rambeau il suo biglietto da visita al confine di Westview, nel New Jersey. L’altra carta da gioco che vediamo nell’immagine ci riporta invece al passato, in particolare a lui che guarda i trucchi magici di Scott Lang durante Ant-Man and the Wasp, una tecnica Woo notevolmente padroneggiata in WandaVision.

Stephen Ford sta scrivendo la sceneggiatura per un nuovo progetto

Questo poster realizzato dai fan arriva dopo che lo scrittore e attore Stephen Ford ha fatto sapere che scriverà la sceneggiatura per una serie ispirata a X-Files del Marvel Cinematic Universe. Questa sarà incentrata su Woo (Randall Park), dopo l’accoglienza positiva dei fan alla sua apparizione su WandaVision. Dopo aver inizialmente discusso l’idea su Twitter, la star di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli Simu Liu ha ritwittato il post di Ford, aggiungendo la richiesta dell’apparizione del suo personaggio MCU nello show.

Jimmy Woo è apparso per la prima volta in Ant-Man and the Wasp come agente della libertà vigilata dell’FBI di Lang. Sebbene non sia confermato se Woo sia sopravvissuto al Blip, Park ha citato le abilità di trucco con le carte del suo personaggio come probabile prova che non è stato influenzato dalle azioni di Thanos, avvenute poco dopo gli eventi del sequel di Ant-Man. È tornato in WandaVision come contatto dell’FBI di Rambeau per l’anomalia di Westview. Dopo averla vista essere risucchiata in città, da allora ha aiutato Darcy Lewis (Kat Dennings) e S.W.O.R.D. il regista ad interim Tyler Hayward (Josh Stamberg) nell’apprendere ulteriori informazioni sulla connessione dell’anomalia con i poteri di Wanda Maximoff.