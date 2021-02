WandaVision: l’autrice commenta il finale della quinta puntata

La showrunner di WandaVision Jac Schaeffer ha commentato il finale della quinta puntata. Un episodio molto discusso dai fan visto l’arrivo di Pietro Maximoff, il fratello morto di Wanda in Avengers: Age of Ultron, interpretato da Evan Peters. Jac Schaeffer, in un’intervista disponibile sul sito Marvel.com, ha deciso di spiegare lo sviluppo dell’idea. Queste le sue parole: “Ci piaceva molto l’idea di farlo ritornare. Ma poi ci siamo chiesti, come facciamo a fargli avere un minimo di senso logico? Come giustifichiamo questo ritorno?”

Le parole di Jac Schaeffer

Jac Schaeffer ha così spiegato: “Perché c’è sempre lo stesso problema, puoi avere in mente delle idee fantastiche, ma devono essere credibili, devono essere coerenti con la storia che stai raccontando”. L’analisi continua: “Lo show è così complicato, e stiamo lavorando su molti livelli diversi, bisogna capire cosa è vero e cosa è falso, ci occupiamo anche del casting, dei fan, del pubblico e tutto il resto, pensavamo quindi che sarebbe stato molto emozionante far tornare Evan Peters nel Marvel Cinematic Universe”, ha infine ammesso.

Ricordiamo che Jac Schaeffer ha anche chiarito alcuni dubbi sul quarto episodio. Smentendo le teorie sui Fantastici 4 in WandaVision. Di seguito le parole raccolte dai giornalisti di ComicBook.com. “Devo dire che la storia dei CMBR è stata principalmente una coincidenza. – ha esordito la Schaeffer – Quando stavo scrivendo la storia ho cercato di capire come funzionano le trasmissioni in televisione”. Quindi: “Al college avevo un amico che stava scrivendo la sua tesi su una macchina che poteva misurare le CMBR. Sono sempre stata affascinata dal concetto delle radiazioni di fondo e dal funzionamento delle televisioni, ma se ne parlassi farei una brutta figura perché non l’ho mai capito”. Arriva quindi la smentita di Jac Schaeffer: “Ho fatto un po’ di ricerche, ho chiesto l’aiuto di un’esperta, mentre le CMBR sono state una mia idea, non sono legate ad altro”. Infine: “Mi affascina il fatto che le onde radio viaggino per l’universo, non si fermano mai. Mi sembrava l’idea giusta per uno show incentrato su due Avenger”.