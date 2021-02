Keanu Reeves sarà Kraven? Alcuni fan rilanciano con Karl Urban...

Tra i fan di Spider-Man c’è chi vorrebbe che Karl Urban interpretasse Kraven the Hunter e questo le voci secondo le quali Sony avrebbe offerto il ruolo a Keanu Reeves. L’indiscrezione su quest’ultimo è rimbalzata molto nell’ultimo periodo ma arriva da una fonte poco affidabile e quindi è facile si tratti di una fake news. Dopo i ruoli nel reboot di Star Trek sul grande schermo e in Dredd, Urban si è unito al Marvel Cinematic Universe nei panni dell’Asgardiano Skurge the Executioner in Thor: Ragnarok. L’attore ha vestito inoltre i panni di Billy Butcher in The Boys. Karl Urban è diventato un argomento di tendenza su Twitter dopo la notizia secondo cui il ruolo sarebbe stato offerto a Keanu Reeves. Ma, secondo il rapporto, Sony non avrebbe raggiunto un accordo con la star del franchise Matrix e John Wick.

Listen I love Keanu Reeves but Karl Urban would be an excellent choice to play Kraven and I’m prepared to die alone on this hill pic.twitter.com/nMM0zFo9FL — Nerd Girl Says (@Rachael_Conrad) February 8, 2021

I poteri di Kraven arrivano dalla giungla

Kraven il cacciatore, il cui vero nome è Sergei Kravinoff, è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee e Steve Ditko, pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione risale a Amazing Spider-Man (vol. 1) n. 15 nell’agosto 1964. Kraven nasce a Stalingrado, ovvero l’attuale Volgograd in Russia. In Africa scopre una pozione che gli dona i poteri comparabili a vari animali. Tornato a New York, viene ingaggiato dal Camaleonte per catturare l’Uomo Ragno. Il confronto con quest’ultimo sarà continuo con esito finale sempre uguale, la sconfitta.

Nonostante le voci su Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man 3 stiano dilagando, Tom Holland non conferma la loro presenza. L’attore, che ha interpretato Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe per cinque film, sta attualmente promuovendo il suo film Cherry. In una recente intervista con Variety, Holland ha evitato senza problemi ogni sorta di conferma per quanto riguarda attori che in precedenza hanno interpretato l’Uomo ragno in Spider-Man 3.