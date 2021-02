Un nuovo capitolo della serie a colori sarà disponibile a partire da settimana prossima in fumetterie, librerie e store online per tutti gli appassionati del Barbaro

Uscirà a breve l’adattamento a fumetti di uno dei più leggendari racconti su Conan il Cimmero. Il nuovo volume della serie cartonata, il nono, si intitolerà Gli accoliti del Cerchio Nero. Quando sarà possibile acquistarlo? Quali avventure attendono Conan? Scopriamo di che si tratta.

Il nuovo volume su Conan il Cimmero: la trama

Lo sceneggiatore Sylvain Runberg e il disegnatore Jae Kwang riportano in vita il racconto di Robert E. Howard “The People of the Black Circle” (1934). L’adattamento a fumetti sarà interamente a colori: un’opera incredibile e da non perdere.

Nel nuovo volume, Conan viene convocato nel regno di Vendhya, dove i Veggenti Neri di Yimsha hanno ucciso il re per mezzo dei propri tremendi sortilegi. La sorella del sovrano, Yasmina, vuole che il Cimmero vendichi l’onta subita. Conan, capo della tribù afghuli, ha appena perso molti guerrieri proprio ad opera degli uomini del regno di Vendhya, e trova il modo di ribaltare la situazione. Sarà così la principessa a trovarsi, suo malgrado, al servizio del temibile guerriero.

Conan il Cimmero – Gli accoliti del Cerchio Nero sarà disponibile nelle librerie, fumetterie e negli store online a partire dal 17 febbraio. Un ottimo inizio per questo 2021, che porterà molti altri attesissimi fumetti.

L’universo di Conan il Barbaro

Storia longeva e senza tempo quella di Conan il Barbaro, conosciuto anche come il Cimmero. Il celebre guerriero è infatti nato dalla penna dello scrittore Robert Ervin Howard nel 1932. I racconti mozzafiato dedicati alle avventure di Conan sono decine, pubblicati sulla rivista americana Weird Tales e poi riadattati in fumetti, film, serie televisive, videogiochi e persino giochi di ruolo e da tavolo.

Conan, valoroso combattente della Cimmeria, ha da sempre appassionato e fatto sognare i lettori, che lo hanno seguito nelle sue innumerevoli gesta sanguinarie, tra viaggi, battaglie e incontri con creature magiche e mostruose; è una figura iconica, che ha segnato diverse generazioni nell’arco di quasi un secolo di storia.