Tante novità in arrivo per il prossimo anno con fumetti e graphic novel che non vogliamo assolutamente perdere

Il 2021 porta molte novità (speriamo positive), e anche il mondo dei fumetti non fa eccezione: sono tanti i titoli attesi. Da novità assolute Marvel ed eventi epocali DC, passando per fumetti e graphic novel senza supereroi ma con trame e personaggi che promettono di farci provare tutte le emozioni di cui siamo capaci.

A differenza di cinema e serie TV, i tempi di realizzazione e stampa sono più rapidi e mutevoli. Quindi l’orizzonte temporale è un po’ più corto. Non possiamo dirvi ora quali titoli mozzafiato possano arrivare il prossimo dicembre perché è ancora un po’ presto. Quindi vi terremo informati per tutto l’anno con annunci, esclusive e scoop. Nel frattempo però possiamo fissare lo sguardo sui titoli dei prossimi mesi, gustando l’attesa per queste storie davvero promettenti.

DC Future State: l’evento fumettistico più atteso del 2021

Se nell’ambito dei film fatica a tenere il passo con Marvel, negli ultimi anni DC ha dimostrato di sapere gestire gli eventi crossover alla grande nel mondo dei fumetti. Questo evento si spande fra gennaio e febbraio 2021 su quasi tutte le testate DC, con anche molti titoli speciali mensili (qui trovate il programma completo) per completare la trama che ci aspettiamo ricca e multi-sfaccettata.

DC fa un salto in avanti di parecchi anni, con nuovi personaggi che indossano le storiche maschere dei nostri supereroi preferiti. Da marzo 2021 la programmazione torna a seguire l’attuale continuità temporale, nel frattempo però possiamo avere un’idea del futuro dell’universo DC.

“L’Universo DC è da sempre terreno fertile per versioni nuove e fresche dei nostri personaggi. DC Future State prosegue in questa tradizione” afferma Marie Javins, Executive Editor di DC Comics. Ma Future State non è scollegato dalla continuità. “Quando l’evento avrà inizio, a gennaio, i lettori più attenti non solo raccoglieranno le briciole di pane che abbiamo seminato nei titoli attuali ma troveranno anche nuovi indizi su ciò che arriverà nel 2021”.

Mary Jane Watson VS Gwen Stacy

Esatto, avete letto bene: MJ contro Gwen Stacy. Le due storiche fidanzate del nostro Spidey di quartiere sono state messe una contro l’altro nell’immaginazione di tutti i fan Marvel: chi è il vero amore dell’Uomo Ragno? La chioma rossa di Mary Jane ha avvolto le spalle di Peter Parker in un milione di panel, con storie in cui sono sposati, hanno una famiglia. Ma il dolore della morte dell’amore liceale Gwen Stacy in Amazing Spider-Man #121nel 1973 ha segnato i fan dell’eroe del Queens per anni.

Ma il confronto che ci aspetta questo febbraio 2021 ha poco a che fare con il romanticismo di Peter Parker. Quest’epica battaglia diventa possibile per via degli universi alternativi (un must di Spider-Man) e il simbionte Carnage, che prende il possesso di una delle due donne. Nell’universo di Ghost Spider Mary Jane è la leader della band di Gwen, la cui identità segreta come Spider è stata svelata al mondo. C’è del risentimento fra le due, alimentato dal potere di Carnage di Terra-65 (non è chiaro come entrino in contatto).

Quindi il classico scontro fra un simbionte e Spider-Man si fonde con l’inedito duello fra MJ e Gwen. Un evento imperdibile per i fan.

Fumetti più attesi del 2021: Star Wars High Republic

Il 2021 porta novità attese anche nel mondo dei fumetti di una Galassia lontana lontana. Questa storia ci porta 200 anni prima dell’inizio della Saga di Skywalker e 800 anni dopo la caduta della Vecchia Repubblica Intergalattica.

Il progetto è multimediale, espandendosi per raggiungere tutti i fan, di ogni età. Ci aspettano libri per adulti, bambini e ragazzi, probabilmente anche una serie TV che potrebbe finire su Disney+. Ma i fan dei fumetti all’inizio del 2021 possono contare su due diverse serie di albi. La prima è Star Wars: The High Republic, scritta da Cavan Scott. Pubblicata negli Stati Uniti da Marvel Comics, il primo volume arriva il 6 gennaio 2021 e ha un padawan per protagonista: Keeve Trennis, un personaggio inedito.

La seconda invece si chiama Star Wars: The High Republic Adventures. Scritta da Daniel José Older e pubblicata IDW Comics, ha per protagonisti un gruppo di padawan che si addestrano sotto la guida del Maestro Yoda. Anche loro sono chiamati a salvare la Repubblica mentre apprendono le lezioni da uno dei Jedi più potenti (e amati dai fan) di sempre.

Nonostante Tutto, una graphic novel al contrario

Un progetto meno imponente dal punto di vista commerciale ma davvero interessante dal punto di vista narrativo in arrivo nel 2021 è Nonostante Tutto, di Jordi Lafebre. Edito da Bao Publishing, questo volume da 152 racconta una storia d’amore, quella fra l’eterno studente Zeno e l’intraprendente Ana. Solo che non va come ci si aspetta. Nel senso che va al contrario, letteralmente.

Incontriamo per la prima volta i due superati i sessant’anni, ritrovati dopo anni in cui non si vedevano. Sono emozionati come ragazzini. Ed entro la fine della storia ci ritornano, ragazzini. I capitoli, numerati dal 20 all’1, fanno da conto alla rovescia fino al momento del primo incontro fra Ana e Zeno. Questa premessa davvero interessante ha catturato al volo la nostra attenzione. Una sfida narrativa che ha tutti i presupposti per farci piangere e sorridere: una storia fuori dall’ordinario, tutta al contrario.

Fumetti horror 2021, Buffy: Dal Profondo

Un volume già uscito negli Stati Uniti sta per arrivare in Italia a gennaio, edito da SaldaPress. Buffy l’Ammazzavampiri è un classico moderno della serialità televisiva che ha saputo adattarsi alla meglio al mondo dei fumetti. L’ambientazione è più recente, amici e nemici sono nuovi (anche se qualche vecchia conoscenza salta fuori spesso e volentieri).

Questo terzo volume si ricollega anche al crossover Buffy/Angel, dopo che Drusilla ha aperto le porte dell’Inferno. Letteralmente. Orde di demoni da affrontare, nemici diabolici da ingannare, relazioni con amici e amori da gestire mentre si uccidono mostri a più non posso. Il meglio della serie TV si incarna in questa versione fumettistica che i fan non possono perdere. Ma anche i neofiti possono recuperare il primo volume e innamorarsi di Buffy direttamente fra le pagine dei fumetti.

Questi sono solo alcuni dei titoli in arrivo nei prossimi mesi. Ma siamo sicuri che altre novità arrivano nel corso dell’anno: vi teniamo informati.