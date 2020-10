Conan il Barbaro diventerà una serie Netflix

Conan il Barbaro si prepara al ritorno sullo schermo. Secondo un rapporto di Deadline, Netflix sta sviluppando una serie TV live-action su Conan il Barbaro, ma al momento non sono noti altri dettagli sul progetto. Netflix inizierà ora la ricerca di uno scrittore/showrunner e di registi per la nuova serie. Il progetto proviene da Fredrik Malmberg e Pathfinder Media di Mark Wheeler, ed è destinato a essere il primo di molti accordi tra Netflix e Conan Properties International. Conan Properties è di proprietà della Malmberg’s Cabinet Entertainment. Questo accordo offre al servizio streaming l’opzione esclusiva di utilizzare la libreria letteraria di Conan e sviluppare sia programmi TV che film.

Arnold Schwarzenegger ha interpretato il protagonista in due occasioni

Malmberg e Wheeler saranno produttori esecutivi della serie, se dovesse realizzarsi su Netflix. Svilupperanno il progetto tramite Pathfinder. Conan è stato creato dallo scrittore Robert. E Howard nel 1932, pubblicato per la prima volta in racconti sulla rivista Weird Tales. Il personaggio è apparso in fumetti, film, televisione, videogiochi e romanzi. Quando la maggior parte delle persone pensa a Conan il Barbaro, viene in mente Arnold Schwarzenegger. L’attore ha interpretato Conan nel film del 1982, Conan il barbaro. Ha anche recitato nel sequel del film, Conan il Distruttore, nel 1984.

Dopo Schwarzenegger, Conan è stato sviluppato in due programmi TV animati, seguiti dal live-action Conan the Adventurer nel 1997. L’ultima iterazione del personaggio sul grande schermo è arrivata nel 2011, quando Jason Momoa ha recitato in Conan il barbaro come protagonista. Il film è stato un sostanziale flop al botteghino, guadagnando poco più di $ 63 milioni in tutto il mondo, ben al di sotto del suo budget di produzione di $ 90 milioni. Ora, tuttavia, Conan avrà un’altra possibilità su Netflix, lo stesso posto in cui The Witcher è diventato un successo travolgente.