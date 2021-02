Nonostante le voci su Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man 3 stiano dilagando, Tom Holland non conferma la loro presenza. L’attore, che ha interpretato Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe per cinque film, sta attualmente promuovendo il suo film Cherry. In una recente intervista con Variety, Holland ha evitato senza problemi ogni sorta di conferma per quanto riguarda attori che in precedenza hanno interpretato l’Uomo ragno in Spider-Man 3.

Le parole di Tom Holland

Quando gli è stato chiesto quanto tempo ha trascorso con artisti del calibro di Tobey Maguire, Andrew Garfield o Kirsten Dunst, Tom Holland ha subito fatto intendere non fossero sul set del film. “Non ho mai incontrato Kirsten Dunst”, afferma. “Ho incontrato Andrew una volta, l’ho incontrato ai BAFTA. Era adorabile. Era davvero un tipo simpatico e abbiamo fatto una bella chiacchierata”. Per poi aggiungere: “È stato subito dopo l’uscita di Spider-Man: Homecoming. Era davvero positivo e simpatico”. Inoltre: “Mi sono imbattuto in Tobey un paio di volte in diverse feste a LA. È stato davvero gentile. Sembrano persone adorabili, davvero simpatiche. Spero che apprezzino i nostri film. Spero che apprezzino il nostro Spider-Man”.

Questo, ovviamente, potrebbe far parte del gioco per proteggere gli spoiler. Quando l’intervistatore ha suggerito direttamente che Maguire, Garfield e Dunst potrebbero essere in Spider-Man 3, Holland ha minimizzato il tutto. “Se lo sono, non me l’hanno ancora detto”, ha risposto.

Una foto dal set di Spider-Man 3 del Marvel Cinematic Universe ha confermato chi interpreterà il fratello di Tom Holland, Harry Holland, nel film. L’immagine è stata pubblicata su Instagram con una didascalia che recita: “Tipica lotta tra fratelli. Il fratello minore finisce sempre a testa in giù”. Questo non solo conferma che Harry Holland è nel cast film dopo essere stato avvistato sul set all’inizio di questa settimana, ma anche che interpreta il criminale che lo Spidey di Tom Holland ha tenuto appeso a testa in giù in questa foto.