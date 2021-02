Jamie Lee Curtis entra nel cast di Borderlands

Jamie Lee Curtis è l’ultima grande attrice a unirsi all’adattamento cinematografico di Borderlands, basato sulla popolare serie di videogiochi di Gearbox Software. Curtis si unisce a personaggi del calibro di Kevin Hart e Cate Blanchett, che reciteranno nel film diretto da Eli Roth. La notizia arriva da Deadline che rivela inoltre che l’attrice interpreterà il personaggio di Tannis. Nel film, Tannis è descritta come “un’archeologa di Pandora che potrebbe avere la chiave per trovare la cripta, ma con una complicata storia con Lilith che non aiuterà”. Eli Hart ha commentato con le seguenti parole l’ingaggio di Jamie Lee Curtis in Borderlands: “Sono entusiasta del fatto che possa conferire il suo umorismo, il suo calore e il suo splendore al ruolo di Tannis”.

Le parole di Eli Roth su Kevin Hart

Pochi giorni fa Eli Roth ha commentato anche l’ingresso nel cast di Kevin Hart: “Sono entusiasta di lavorare con Kevin”, ha detto. “Borderlands è un tipo diverso di ruolo per lui e siamo entusiasti di far conoscere al pubblico un lato di Kevin che non hanno mai visto prima. Diventerà un fantastico Roland”. Nathan Kahane, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, ha aggiunto: “Kevin è stato autore di alcuni dei più grandi successi del mondo e il nostro materiale di partenza è ispirato a uno dei videogiochi più venduti”. Per poi concludere: “Adoriamo il modo in cui il nostro team di registi ha adattato questa storia e non potremmo essere in mani di creative migliori”.

Il videogioco Borderlands è stato lanciato nel 2009, con Gearbox Software e l’editore 2K che hanno fatto debuttare l’ultimo titolo, Borderlands 3, nel settembre 2019. La serie ha venduto più di 66 milioni di unità. Avi Arad e Ari Arad stanno producendo Borderlands tramite il loro banner Arad Productions. Erik Feig sta producendo tramite Picturestart. I produttori esecutivi sono Randy Pitchford, produttore esecutivo del franchise di videogiochi Borderlands e fondatore della Gearbox Entertainment Company. Oltre a Strauss Zelnick, presidente e CEO di Take-Two Interactive.