Debutta il trailer di Old, nuovo film di Shyamalan

Il trailer di Old ha fatto il suo debutto durante il Super Bowl. Il film vede un cast impressionante, tra cui il vincitore del Golden Globe Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung. Oltre a Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Aaron Pierre, Alex Wolff, Embeth Davidtz. Comppletano la squadra Eliza Scanlen, Emun Elliott, Kathleen Chalfant e Thomasin McKenzie.

La sinossi di Old

Questa la sinossi di Old: “Quest’estate, il regista visionario M. Night Shyamalan svela un nuovo thriller misterioso e agghiacciante su una famiglia in vacanza tropicale che scopre che la spiaggia appartata dove si rilassano per qualche ora li sta in qualche modo facendo invecchiare rapidamente … riducendo le loro intere vite a un solo giorno”. Per poi spiegare: “Old è una produzione Blinding Edge Pictures, diretta e prodotta da M. Night Shyamalan, dalla sua sceneggiatura basata sulla graphic novel Sandcastle di Pierre Oscar Lévy e Frederik Peeters”. Infine: “Il film è prodotto anche da Ashwin Rajan (Glass, AppleTV +’s Servant) e Marc Bienstock (Glass, Split). Il produttore esecutivo del film è Steven Schneider”.

M. Night Shyamalan, pseudonimo di Manoj Nelliyattu Shyamalan, è un regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico indiano naturalizzato statunitense. Pur essendo un grande ammiratore di Steven Spielberg, ha rifiutato di dirigere il quarto capitolo della saga di Indiana Jones. Per molto tempo si è discussa la possibilità che potesse dirigere il settimo capitolo della saga di Harry Potter, per il quale aveva detto chiaramente di riservare un certo interesse, ipotesi tramontata definitivamente dopo l’assegnazione del film a David Yates. Old doveva inizialmente uscire il 26 febbraio ma è stato rinviato al 23 luglio. Shyamalan dirigerà un secondo film per la Universal, la cui uscita è già stata fissata per il 17 febbraio 2023.