Kat Dennings è pronta allo spin-off su Darcy e Jimmy...

La star di WandaVision Kat Dennings ha parlato delle indiscrezioni sullo spinoff dedicato a Darcy Lewis e Jimmy Woo. L’ultimo episodio di WandaVision ha regalato ai fan altre avventure e, in attesa delle prossime, l’attrice ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto interessanti sul suo futuro alla Marvel.

La risposta di Kat Dennings

In una recente intervista ai microfoni di Extra TV, all’attrice è stato chiesto se, dopo la serie di Jac Schaeffer, ci siano già altri progetti in cantiere all’interno del Marvel Cinematic Universe. La risposta della Dennings è stata molto indicativa: “Sì, ci sono diverse cose che ho girato per la Marvel e che stanno uscendo e non sono WandaVision. Però uh, probabilmente non posso dire altro… sì, lasceremo cadere il discorso così… sì, faremo così”.

Recentemente Kat Dennings ha parlato al podcast Keep It di WandaVision e ha rivelato che il ruolo di Darcy doveva occupare un paio di scene, ma la sua amicizia con Natalie Portman (Jane Foster) ha poi ispirato una parte più importante. “Dato che io e Natalie siamo già amiche, me lo ricordo esattamente”, ha detto la Dennings. “Entro nella stanza e sono molto timida. Sono entrata e mi sono seduta e Natalie non era ancora arrivata ed erano tutti così gentili. Natalie è arrivata e si è seduta sulle mie ginocchia perché siamo amiche”. Inoltre ha dichiarato: “Penso la nostra amicizia ha iniziato a contagiarli [come] la sua purezza e il suo amore. Lentamente, Darcy è diventata più coinvolta, e ho pensato, ‘Perché mi stanno aggiungendo alle scene? Questo è il motivo per cui sono qui oggi”. Dennings ha inoltre recentemente affermato che Darcy ha più un ruolo di leadership in WandaVision a causa di ciò che ha imparato da Jane.