Creators – The Past, una clip esclusiva dal film

Fra pochi giorni farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche Creators – The Past. Si tratta di un elaborato progetto tutto italiano che dopo una lunga gestazione finalmente si appresta a mostrarsi al proprio pubblico. Il prossimo 8 ottobre il film sarà infatti disponibile nei cinema di tutto il Paese e per tutti coloro che sono incuriositi dalla pellicola abbiamo un contenuto speciale. Si tratta di una clip tratta dal film in esclusiva, che offre un piccolo assaggio di ciò che li attende. La potete vedere qui di seguito.

Creators – The Past, in sala dall’8 ottobre

Il cast del film comprende nomi importanti a livello internazionale come William Shatner e Gérard Depardieu. Tutto nasce dall’estro creativo di Piergiuseppe Zaia. che si è occupato anche della elaborata colonna sonora. Un progetto che è profondamente italiano, sia per le tante location del nostro Paese che hanno fatto da cornice a questo ampio universo fantascientifico, sia per la realizzazione degli effetti speciali.

L’idea è che Creators – The Past costituisca il primo capitolo di una trilogia, accompagnato dal romanzo omonimo, scritto da Eleonora Fani insieme a Gea Mizzani Corio. Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale della pellicola:

Un imponente allineamento galattico si sta realizzando ed i suoi effetti influenzeranno ogni forma di vita nel cosmo. Otto Dei governano e dirigono l’universo: sono i Creators. In un’epoca lontana, essi forgiarono uno strumento che avrebbe custodito il sapere divino della creazione: la Lens, otto Lens per otto Creatori. Ognuno di loro diede vita ad un sistema stellare, racchiudendone i segreti e la chiave della sua essenza all’interno della Lens stessa.

A distanza di anni alcuni pianeti e le loro creature cominciarono ad uscire dal disegno divino a cui erano predestinati. Ora è tempo per il Concilio Galattico di riunirsi e decidere le sorti dei cieli ma serve il potere di tutte le Lens per governare l’universo e le sue leggi. Il nostro pianeta sta andando alla deriva e il Reggente della Terra non volendosi conformare agli obiettivi del Concilio non si presenta all’appello e nasconde la Lens nella dimensione umana. Questo scatenerà una corsa contro il tempo in una battaglia galattica all’ultimo sangue tra chi auspica il ritorno all’ordine stabilito dai Creators e chi, invece, vuole costituire un ordine nuovo.

Cosa ne pensate? Siete incuriositi da questo progetto?