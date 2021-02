Un crossover Marvel/Star Wars? Per Kevin Feige è improbabile ma…...

La Disney possiede sia il Marvel Cinematic Universe e i brand di LucasFilm, situazione che potrebbe portare ad un possibile crossover. Eppure, secondo Kevin Feige, non ci sono piani né fondamenti logici per realizzare un film crossover tra questi franchise. In una recente intervista con Yahoo Entertainment, a Feige è stato chiesto del suo ruolo di produttore per un film di Star Wars in uscita e se questo potrebbe portare alla possibilità di vedere Marvel e Star Wars “scontrarsi nello stesso film”. In risposta, il presidente dei Marvel Studios ha dichiarato che “Se mi chiedessi se qualcosa di cui stiamo parlando in questo momento era nel regno delle possibilità 20 anni fa, avrei detto ‘Non credo”. Per poi concludere: Ma davvero non penso proprio… non credo ci sia alcuna ragione per farlo.”

Tanti gli spettacoli lanciati dopo l’acquisizione

La Disney ha acquisito i diritti della Marvel Entertainment nel 2009, così come della Lucasfilm nel 2012. L’ultima delle quali ha portato a una revisione completa della continuità di Star Wars. Nel tempo trascorso da quegli investimenti, la Marvel ha rilasciato il suo ventitreesimo film nella serie “Infinity Saga” dell’MCU, oltre a numerosi programmi TV e la recente serie WandaVision. Allo stesso modo, Star Wars sotto Disney ha visto l’uscita di una nuova trilogia in franchising e due film prequel. Oltre a serie animate e l’acclamato spettacolo Disney + The Mandalorian.

Un nuovo elenco di programmi per entrambi i franchise è stato svelato all’evento Disney’s Investors Day di dicembre. Tra questi i titoli e il cast per la lineup della Fase 4 della Marvel e numerosi spettacoli di Star Wars in arrivo per Disney +. Kevin Feige è presidente dei Marvel Studios dal 2007 e Chief Creative Officer della Marvel dal 2019. Non sono stati ancora annunciati dettagli sul suo prossimo film di Star Wars, che Feige produrrà insieme alla presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy.