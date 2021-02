David Yates vuole dirigere tutti i film di Animali Fantastici...

Nel corso del franchise originale di Harry Potter, ci sono state varie voci sui registi. Per quanto ne sa la star di Animali fantastici Katherine Waterston, David Yates mira a dirigere tutti e cinque i capitoli. La produzione del terzo film è stata interrotta perché un membro del progetto è risultato positivo per COVID-19. Con David Yates che ha confermato di dirigere i primi tre film, il progetto è ormai più che a metà strada. Dato che Yates ha diretto film per il mondo magico risalenti a Harry Potter e l’Ordine della Fenice del 2007, molti direbbero che è il più attrezzato per plasmare il futuro del franchise.

Le parole di Katherine Waterston

Queste le parole di Katherine Waterston: “Penso che li dirigerà tutti. Lavora a stretto contatto con J.K. Rowling da molto tempo e pochissime persone hanno accesso a lei perché è abbastanza isolata, quindi francamente non riesco a immaginare come potrebbe funzionare in altro modo”. L’attrice ha anche parlato dell’ingaggio di Mads Mikkelsen: “Ho conosciuto Mads a Venezia. Ci siamo trovati lì quest’estate nello stesso periodo“. Per poi aggiungere: “Non l’avevo mai incontrato prima, ma con lui mi sono divertita molto, è veramente adorabile”. Infine: “Questi però era prima che venisse ingaggiato per Animali fantastici e nel film non siamo mai insieme perciò non so come sia lavorare con lui. Forse un giorno lo scoprirò”.

Katherine Waterston ha analizzato anche l’esperienza in questi tipi di franchise. “A dire il vero, non sapevo in cosa mi stavo cacciando. Non mi rendevo conto di quanto un franchise fosse diverso da un film normale, sapete?” ha ammesso. Per poi aggiungere: “L’impegno, la durata delle riprese, la durata dei press tour, quanto tempo richieda nell’arco di un anno. E penso che le cose che, in un certo senso, mi hanno aiutato a superarlo e mi hanno davvero radicato nel volerlo fare sono i momenti sul set, quando stai cercando di raccontare la storia; quello è lo stesso, come nei film, grazie a dio”.

L’analisi continua: “Perché se non fosse stato così penso che mi sarei sentita completamente fuori posto in quel tipo di ambiente perché è una macchina molto grande”. Per poi spiegare: “Ma alla fine il lavoro, per fortuna, è sempre lo stesso, puoi entrare in contatto con questa persona in un momento tranquillo, quello della recitazione”. Ricordiamo che il terzo film Animali fantastici uscirà nelle sale il 15 luglio 2022.