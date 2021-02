Shazam! e Birds of Prey tornano in 4K UHD e Comic Art Steelbook

Shazam e Bird of Prey tornano in edizione speciale, in 4K UHD e con il Comic Art Steelbook disegnati da Jim Lee e Joëlle Jones. Due fra i film più apprezzati del recente universo DC arrivano un’edizione unica, che i fan non possono perdersi.

Shazam e Brids of Prey: Comic Art Steelbook in 4K UHD

Basta poco per diventare un supereroe: forza di volontà, un cuore puro, essere nato su Kripton. Billy Batson (Asher Angel) deve una sola parola: SHAZAM! per trasformarsi da quattordicenne nel supereroe Shazam (Zachary Levi), per gentile concessione di un anziano mago. La storia alla base di questo film è quella che i fan dei fumetti conoscono, ma rivisitata con molta ironia ed effetti speciali hollywoodiani. E con un cattivo di eccezione in Dr. Thaddeus Sivana, interpretato da Mark Strong.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) riprende invece la storia della protagonista di Suicide, ma con uno stile tutto nuovo. Harley Quinn (Margot Robbie) ha infatti chiuso la sua relazione con il Joker in maniera esplosiva, e racconta questa storia con una narrazione davvero unica e divertente. Per salvare la piccola Cass (l’esordiente ma brillante Ella Jay Basco) da Roman Sionis (Ewan McGregor) e il suo braccio destro Victor Zsasz (Chris Messina), collabora con Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) e Renee Montoya (Rosie Perez). Un cast d’eccezione, scene d’azioni davvero originali e moltissima ironia. Un film da non perdere (anche perché forse non ci sarà un sequel).

Edizione unica

La nuova edizione speciale arriva giovedì 11 febbraio. Non solo potete godervi i due film in 4K UHD ma potete averli in edizione limitata Comic Art Steelbook in 4K UHD, impreziosita dai nuovi visual disegnati rispettivamente da Jim Lee e Joëlle Jones.

In arrivo nella stessa data anche altri prodotti Warner Bros come la sesta stagione di The Flash e la terza di Young Sheldon. Trovate tutte le novità sul sito ufficiale di Warner Bros Italia.