È morta Kelly Preston: addio all’attrice e moglie di John Travolta

Kelly Preston, moglie di John Travolta, apparsa in vari in film tra cui “Mischief”, “Twins” e “Jerry Maguire”, è morta dopo una battaglia di due anni contro il cancro al seno. Aveva 57 anni. L’attore, suo marito da 29 anni, ha confermato il decesso attraverso il suo account Instagram. Questo il toccante messaggio: “È con un cuore molto addolorato che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia durata due anni contro il cancro al seno”. Per poi aggiungere: “Ha combattuto una lotta coraggiosa con l’amore e il sostegno di tantissimi”. Infine: “Io e la mia famiglia saremo per sempre grati ai suoi medici e infermieri al MD Anderson Cancer Center, tutti i centri medici che hanno aiutato, così come ai suoi tanti amici e cari che sono stati al suo fianco. L’amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati”.

Il messaggio della figlia Ella

Anche sua figlia Ella ha pubblicato un tributo su Instagram. Si legge: “Non ho mai incontrato nessuno coraggiosa, forte, bella e amorevole come te. Chiunque abbia la fortuna di conoscerti o di essere mai stato in tua presenza, concorderà sul fatto che hai un bagliore e una luce che non smette mai di brillare e che rende immediatamente felici tutti coloro che ti circondano”. La figlia ha poi aggiunto: “Grazie per essere lì per me, non importa cosa. Grazie per il tuo amore. Grazie per il vostro aiuto e grazie per aver reso questo mondo un posto migliore. Hai reso la vita così bella e so che continuerai a farlo sempre. Ti voglio tanto bene mamma”.

Classe 1962, Kelly Preston era originaria di Honolulu e aveva esordito a soli 16 anni come modella. Nel 1983 aveva debuttato al cinema con Dieci minuti a mezzanotte. In seguito aveva recitato in numerosi film di successo come Christine – La macchina infernale di John Carpenter, I gemelli con Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger, ma anche Weekend senza il morto. Oltre a Dal tramonto all’alba e Jerry Maguire, in cui aveva vestito i panni della fidanzata con Tom Cruise, Avery Bishop. Nel suo curriculum anche Innamorati cronici, Gioco d’amore, Battaglia per la Terra, Una ragazza e il suo sogno, L’ora della verità e Gotti – Il primo padrino.