The Batman: in arrivo una serie TV spin-off sul canale HBO Max

L’emittente americana HBO, sull’onda dell’uscita del film The Batman, è pronta a produrre una serie TV ambientata nella Gotham City di Matt Reeves. Quest’ultimo ha accolto l’invito a collaborare al progetto, destinato alla piattaforma streaming HBO Max. Il giornalista Justin Kroll di Variety ha spiegato che dovrebbe trattarsi di una serie prequel. La storia dovrebbe avere un taglio poliziesco ed essere incentrata sul distretto di polizia di Gotham City. Dai vertici di HBO hanno assicurato che non ci sarà alcuna sovrapposizione con Gotham e che verrà sfruttato un lavoro di sceneggiatura del tutto originale.

No idea if Patz will make man appearance but what I have learned is that it be set before when THE BATMAN is set and dive into how Gotham became corrupt and infested with criminals. https://t.co/s1frb1trat — Justin Kroll (@krolljvar) July 11, 2020

Matt Reeves parla della serie

Matt Reeves ha spiegato: “Questa è un’opportunità straordinaria, non solo per espandere la visione del mondo che sto creando nel film, ma per esplorarlo nel tipo di profondità e dettaglio che solo un formato più espanso può permettersi”. Per poi aggiungere: “Arrivare a lavorare con un talento incredibile come Terence Winter, che ha scritto in maniera così penetrante, potente riguardo l’universo della criminalità e della corruzione, è un sogno assoluto”. Riguardo la serie è arrivato anche il comunicato ufficiale della Warner Bros, che produrrà gli episodi in collaborazione con HBO e DC Enterntainment. Questo il contenuto: “La rivoluzionaria serie televisiva offre un’opportunità senza precedenti per estendere il mondo stabilito nel film ed esplorare ulteriormente la miriade di personaggi avvincenti e complessi di Gotham”.

Questa sarà la terza serie DC ambientata nella metropoli di Batman. Segue Gotham, andata in onda sulla FOX per cinque stagioni e incentrata sul suo principale tutore della legge, James Gordon, interpretato in una versione più giovane da Ben McKenzie, e la recentissima Batwoman di The CW. Ricordiamo infine che la nuova avventura del Cavaliere Oscuro sul grande schermo è stata spostata di circa quattro mesi. Passando dal giugno 2021 all’autunno dello stesso anno, esattamente al 1° Ottobre 2021.