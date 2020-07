James Gunn conferma che Velma era lesbica nello script originale di Scooby-Doo

James Gunn, sceneggiatore di Scooby-Doo del 2002, ha affermato che il personaggio Velma (Linda Cardellini) di Mystery Inc. era “esplicitamente lesbica” nella sua sceneggiatura iniziale. Il regista, nei mesi scorsi, ha confermato inoltre che l’adattamento diretto da Raja Gosnell della serie animata Hanna-Barbera era originariamente destinato a essere classificato come PG-13, e che un primo taglio del film aveva ricevuto un R-rating. “Sì, il primo punteggio MPAA è stato R ma è stato solo a causa di uno stupido scherzo interpretato male dall’MPAA”, ha spiegato Gunn. In due tweet successivi, ha poi svelato che l’intenzione del film era quella di renderlo PG-13, non R. Tuttavia, dopo che un paio di genitori si sono lamentati durante una proiezione di test, Warner Bros. ha voluto portare il film a PG.

I tried! In 2001 Velma was explicitly gay in my initial script. But the studio just kept watering it down & watering it down, becoming ambiguous (the version shot), then nothing (the released version) & finally having a boyfriend (the sequel). 😐 https://t.co/Pxho6Ju1oQ

— James Gunn (@JamesGunn) July 13, 2020