Giancarlo Esposito, noto per aver interpretato personaggi come Gustavo Fring in Breaking Bad e Better Call Saul, oltre a Moff Gideon nella serie di Star Wars live-action Disney+ The Mandalorian, ha aperto ad un possibile futuro nel MCU. Durante un’intervista con Entertainment Tonight, l’attore ha commentato le recenti indiscrezioni secondo cui era in trattative per un ruolo in una produzione dei Marvel Studios. Mentre quelle voci non sembrano essere vere, l’attore dice che vorrebbe lavorare con lo studio. “Beh, ci sono state tutte queste voci sulla Marvel, voglio lavorare con quei ragazzi”, ha detto l’attore.

Giancarlo Esposito ha poi ricordato: “Ho lavorato anni fa con Louis D’Esposito, che è uno dei ragazzi della Marvel, quando stava facendo Cotton Club, era il primo DC”. Arriva quindi l’apertura: “Quello che fanno è fantastico, e voglio fare qualcosa di duraturo con loro … Penso che il mondo Marvel sarà, probabilmente, il prossimo passo per me”. L’attore ha inoltre espresso interesse per i drammi storici e il desiderio di interpretare il poeta e romanziere russo Alexander Pushkin.

Tanti impegni di recente per Giancarlo Esposito

Recentemente Esposito ha avuto ruoli chiave in molti progetti di alto profilo. Oltre a The Mandalorian, che si sta preparando per la stagione 2 e Better Call Saul, che andrà in onda la sua sesta e ultima stagione il prossimo anno, appare come Stan Edgar in The Boys di Amazon Prime. È anche destinato a interpretare l’antagonista Anton Castillo nel prossimo videogioco di Ubisoft Far Cry 6. Ad oggi Giancarlo Esposito non sembra destinato a nessun progetto MCU. Giancarlo Esposito è conosciuto soprattutto per l’interpretazione di Gus Fring nella serie statunitense Breaking Bad e nel suo spin-off Better Call Saul, che gli sono valse due nomination agli Emmy. Oltre a quella di Tom Neville in Revolution. Interpreta Jorge nei film Maze Runner – La fuga e Maze Runner – La rivelazione.