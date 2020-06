Una regista di The Mandalorian lavorerà a un film Marvel?...

La regista Deborah Chow ha ricevuto molti apprezzamenti per il suo lavoro alla guida di due episodi di The Mandalorian lo scorso autunno. Ora, sembra che i suoi sforzi nello show possano aver attirato l’attenzione dei Marvel Studios. Questi avrebbero discusso di più progetti con Chow, secondo un rapporto di MCUCosmic. La regista ha già lavorato con personaggi della Marvel in precedenza, dirigendo episodi di Iron Fist e Jessica Jones. Se Chow e Marvel Studios dovessero unire le loro forze, il progetto verrebbe sviluppato dopo che il lavoro di Chow sarà completato nel prossimo spettacolo di Obi-Wan Kenobi. La Chow dirige infatti tutti gli episodi della serie Disney+.

Captain Marvel 2 cerca una regista

Anche se non si parla di progetti specifici, voci ipotizzano un potenziale coinvolgimento della regista in Captain Marvel 2. Il sequel del film, attualmente in programma per una data di rilascio dell’8 luglio 2021, è alla ricerca di una regista, con nomi come Michelle MacLaren che sembrano essere in pole. È anche possibile che Chow finisca per dirigere uno dei programmi televisivi che i Marvel Studios sta realizzando per Disney+.

Deborah Chow è una regista che ha iniziato a dirigere cortometraggi come Daypass e The Hill. Da allora, ha principalmente diretto episodi di programmi di successo come Better Call Saul, Lost in Space e Mr. Robot. Ha anche diretto il film del 2010 The High Cost of Living. Carl Weathers, uno dei protagonisti di The Mandalorian, ha elogiato il lavoro della regista. “Mi sono reso conto fin da subito che sapeva cosa voleva e aveva mappato ciò che questo episodio sarebbe stato in modo molto preciso”. Per poi aggiungere: “Come attore che lavora con così tanti registi diversi, quando qualcuno ha un grande senso di ciò che vuole fare, ti dà molta più libertà e le tue scelte sono molto più sincronizzate. Ha tolto la pressione che sentivo a me e agli altri attori”.