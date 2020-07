Star Trek: Lower Decks, pubblicato il primo trailer

Il primo trailer della serie animata Star Trek: Lower Decks prodotta per la piattaforma CBS All Access è stato diffuso. La prima stagione sarà distribuita, negli Stati Uniti, a partire dal 6 agosto 2020 e sarà formata da 10 episodi da mezz’ora. Star Trek: Lower Decks narra le vicende di un gruppo di Guardiamarina a bordo della U.S.S. Cerritos, la nave meno importante dell’intera flotta, durante l’anno 2380. Un disordinato quartetto di giovani guardiani entusiasti di affrontare la loro prima missione, sebbene relegati a doveri umili come rimuovere rifiuti dalla sala ologrammi, “Roba da carcere Klingon” si lamenta uno di loro nella clip.

La serie avrà un taglio comico

Protagonisti dello show saranno i Guardiamarina Mariner, Boimler, Rutherford e Tendi. La serie vedrà inoltre il coinvolgimento di Mike McMahan, il celebre autore di Rick and Morty. Mentre sarà prodotta da Eye Animation Productions, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. La serie, rivolta da un pubblico adulto, avrà un taglio comico. Nel cast vocale originale sono presenti Tawny Newsome, Jack Quaid, Noël Wells, Eugene Cordero, Dawnn Lewis, Jerry O’Connell, Fred Tatasciore e Gillian Vigman.

Lo studio di animazione indipendente Titmouse fornisce l’animazione per la serie, con uno stile simile a Rick e Morty. I lavori sull’animazione erano iniziati alla fine di febbraio 2019. McMahan voleva onorare la precedente serie di Star Trek includendo disegni alieni di tutto il franchise. Voleva in particolare fare riferimento a The Animated Series per riconoscerlo come la prima serie animata del franchise e renderlo “ancora più canonico di quanto non fosse prima”.

Le uniformi indossate dall’equipaggio dei Cerritos si basano su disegni inutilizzati per il film Star Trek Generations(1994) che McMahan ha detto sembrano simili ai costumi usati in tutte le serie di Star Trek. La serie è stata promossa durante il panel di Star Trek Universe al Comic-Con di San Diego del 2019, dove sono stati rivelati il ​​cast principale della serie e le immagini del primo look.