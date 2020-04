Rimandata di quattro mesi la data di uscita di The Batman

Anche la data di uscita di The Batman cambia. La nuova avventura del Cavaliere Oscuro sul grande schermo si sposta di circa quattro mesi, passando dal giugno 2021 all’autunno dello stesso anno. Una notizia che era ormai attesa da giorni, vista la situazione mondiale, ma che solo ora è ufficiale.

The Batman, ecco la nuova data di uscita del film di Matt Reeves

In origine, come dicevamo, questo nuovo film sarebbe dovuto arrivare nelle sale americane il 21 giugno 2021. Tuttavia, circa un mese fa è arrivata la notizia dello stop delle riprese per due settimane, poi diventato a tempo indefinito. La ragione è ovviamente la pandemia che sta colpendo il mondo in questi giorni che ha imposto l’interruzione di tante produzioni cinematografiche e televisive.

Con la la situazione in continua evoluzione non è facile immaginare quando si potrà ricominciare a girare. Warner Bros. ha quindi spostato la data di uscita di The Batman più avanti, di modo da avere il tempo di completare la pellicola in tempo, senza dover affrettare i lavori nel momento in cui l’emergenza contagio sarà rientrata. Il film è quindi passato dal 21 giugno alla nuova release del 1 ottobre 2021.

Una notizia che sicuramente rattristerà i fan del Pipistrello curiosi di scoprire questa nuova incarnazione dell’eroe. Questo film infatti segna il passaggio di testimone da Ben Affleck al nuovo interprete di Bruce Wayne Robert Pattinson. Si tratterà apparentemente di un eroe completamente nuovo, slegato dalle interpretazioni precedenti, e a inizio carriera.

Ancora si sa piuttosto poco della possibile trama, ma già è confermata la presenza di diversi avversari iconici dell’Uomo Pipistrello. Sappiamo già che ci saranno Catwoman, Pinguino e l’Enigmista, interpretati rispettivamente da Zoë Kravitz, Colin Farrell e Paul Dano. Tuttavia, gira voce che l’elenco di villain non si fermi qui, con altre sorprese in arrivo quando il film debutterà finalmente nelle sale.