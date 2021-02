Tim Burton approva Chalamet come nuovo Edward Mani di Forbice...

Il Super Bowl di domenica sera ci ha regalato la collaborazione più epica del 2021: quella tra Chalamet, Ryder e Burton. I fan di Timothée Chalamet possono ringraziare il prolifico regista Tim Burton per la vivace pubblicità, diretta da David Shane, del Super Bowl della Cadillac che vede il primo come il figlio sosia di Edward mani di forbice. La pubblicità ha riunito anche Tim Burton con Winona Ryder, con la quale ha lavorato in “Edward mani di forbice” degli anni ’90. “È raro che un lavoro di cui sei orgoglioso continui a vivere e ad evolversi nel tempo, anche dopo 30 anni”, ha affermato in una nota Tim Burton, che ha approvato lo spot. “Sono contento di vedere Edgar affrontare il nuovo mondo! Spero che sia i fan che coloro che vengono presentati a Edward mani di forbice per la prima volta si divertano”.

Le parole di Winona Ryder

Una promozione a pieno titolo quella di Tim Burton nei confronti di Timothée Chalamet. Anche Winona Ryder, che ha accettato di tornare nel ruolo di Kim Boggs per immaginare la sua vita da adulta, ha commentato con entusiasmo la pubblicità. Queste le sue parole: “È stato un momento incredibile. Davvero surreale. Sono stata stupita da Timothee Chalamet e dal lavoro della crew per ridare vita ai personaggi”. Per poi aggiungere: “Timothee è davvero un bel ragazzo, pieno di talento, è unico. Davvero la persona perfetta per incarnare quel personaggio”.

“Lavorare con Winona è stato un sogno diventato realtà”, ha detto Timothée Chalamet a Vogue. “È un’attrice incredibile e continua a essere un’icona americana. E allo stesso modo adoro lavorare con Saoirse Ronan: è stato un promemoria del ruolo di ‘America’s Sweetheart’ che Winona occupava in molti cuori e menti americani negli anni ’90”.